Γεραπετρίτης στο ΣA του ΟΗΕ: Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι “η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών”.

Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργου Γεραπετρίτη, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αποτέλεσε μια σημαντική παρέμβαση για τα κρίσιμα ζητήματα της διεθνούς κοινότητας, αλλά και για τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών» και σημείωσε ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στη διακυβέρνηση, ούτε στις μελλοντικές συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα».

Παράλληλα, έκανε έκκληση προς όλες τις πλευρές «να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο».