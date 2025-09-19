Γιγαντοπανό του ΚΚΕ στην Ακρόπολη για την Παλαιστίνη

Μήνυμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη από τον βράχο της Ακρόπολης. “Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα” γράφει γιγαντοπανό που ύψωσε το ΚΚΕ.

Διεθνές μήνυμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη έστειλαν το πρωί της Παρασκευής (19/9) από τον βράχο της Ακρόπολης μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, αναρτώντας δύο πανό προς την πλευρά της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Τα πανό γραμμένα και στα ελληνικά και στα αγγλικά έγραφαν “να σταματήσει η γενοκτονία, καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, λευτεριά στην Παλαιστίνη”.

Όπως αναφέρει το 902.gr, εκατοντάδες μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πλαισίωσαν τα πανό με κόκκινες σημαίες, καλώντας τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο “να γιγαντώσουν την πάλη, για να πάψει η κτηνωδία στη Γάζα, για να σταματήσει κάθε στήριξη και συνεργασία με τους φονιάδες του παλαιστινιακού λαού, να καταδικαστούν ΗΠΑ ΝΑΤΟ ΕΕ και να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ”.

Δείτε σχετικό βίντεο εδώ: