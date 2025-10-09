Global Sumud Flottila: Το Μαξίμου απειλεί ότι στο μέλλον θα χρεώνει τους ακτιβιστές

Τη συζήτηση περί του κόστους επαναπατρισμού των ακτιβιστών από Γάζα συνεχίζει να υποδαυλίζει το Μαξίμου, προσπερνώντας το γεγονός ότι με έξοδα του δημοσίου επέστρεψε και η Γλυκερία. “Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο καταλογισμού, δεν αποκλείεται να βρεθεί στο μέλλον”, δήλωσε ο Π. Μαρινάκης.

Στη δοκιμασμένη συνταγή του κοινωνικού αυτοματισμού καταφεύγει για άλλη μία φορά η κυβέρνηση, υποδαυλίζοντας τη συζήτηση περί του κόστους επαναπατρισμού των ακτιβιστών του Global Sumud Flottila από τη Γάζα, όπου τους κρατούσε το καθεστώς του Ισραήλ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για “εύλογο προβληματισμό μέρους της κοινωνίας” και υποστήριξε ότι: “Είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς γιατί να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι τον ακτιβισμό κάποιων”. Παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για να γίνει καταλογισμός των εξόδων στους συλληφθέντες ακτιβιστές. Σχολίασε όμως για την ακρίβεια ότι δυστυχώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο καταλογισμού και προειδοποίησε ότι: “Δεν αποκλείεται όμως – γιατί είναι νομικό το θέμα όπως με ενημέρωσαν- σε επόμενες περιπτώσεις, εφόσον βρεθεί νομική φόρμουλα, να γίνεται τέτοια αναζήτηση σε τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει υπαιτιότητα δημοσίου”.

Σχολίασε επίσης: Κάποιοι θέλουν να κάνουν το δικό τους ακτιβισμό. Λογικό είναι άλλοι πολίτες να αναρωτιούνται γιατί να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες τον ακτιβισμό των άλλων. Έχουμε δημοκρατία και τα δύο πρέπει να ακούγονται”. Χαρακτήρισε ωστόσο αυτονόητο τον επαναπατρισμό των Ελλήνων μελών του Στόλου για τη Γάζα.

Στην επισήμανση ότι το ελληνικό δημόσιο -ορθώς- μερίμνησε και για τον επαναπατρισμό της Γλυκερίας από το Ισραήλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι: “Δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη το να κάνει ένας καλλιτέχνης συναυλία – δηλαδή τη δουλειά του, κάτι λογικό και νόμιμο- με κάποιον που προβαίνει σε ακτιβισμό γνωρίζοντας τους κινδύνους. Δεν βάζω αυτά τα δύο πράγματα στο ζύγι. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον το μέρος που πάει ένας καλλιτέχνης για συναυλία, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να νοιάζει τον καλλιτέχνη”.

Ερωτηθείς εάν θεωρεί η κυβέρνηση πως ήταν παράνομη η αποστολή του Global Sumud Flottila, απάντησε: “Δεν είπα ότι είναι παράνομο, είπα ότι ήταν δική τους απόφαση, ένας ακτιβισμός με συγκεκριμένους κινδύνους. Είναι γνωστοί οι κίνδυνοι όταν πας σε εμπόλεμη ζώνη. Γιατί να πληρώνουμε τον ακτιβισμό άλλων που είχε κινδύνους τους οποίους ήξεραν”.

Ενώ κληθείς να απαντήσει για τις καταγγελίες περί αστυνομικής βίας κατά της πορείας προς την πρεσβεία του Ισραήλ προχθές, ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε: “Τι έχει ένας άνθρωπος στο μυαλό του που ανήμερα της επετείου μίας φρικιαστικής εισβολής, μία επέτειος μαύρη για την ανθρωπότητα, κάποιοι έκριναν ότι είναι λογικό και θεωρούν εαυτούς ανθρώπους με συναισθήματα, να κάνουν πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ, της χώρας που δέχθηκε επίθεση. Έχει τόσες ημέρες ο χρόνος. Τέτοιες κινήσεις δείχνουν υποκριτικό ανθρωπισμό. Επιλέγουν νεκρούς για τους οποίους θα διαμαρτυρηθούν”.