Η Αθήνα φλερτάρει πάλι τη Λιβύη με “προξενήτρα” τη Chevron

Μετά τον υιό Χαφτάρ στην Αθήνα έρχεται και ο ΥΠΕΞ της δυτικής Λιβύης. Πως η Chevron μπορεί να συμβάλλει στο να προχωρήσει οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη, ακυρώνοντας έτσι το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η προσφορά της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης αξιολογείται από την κυβέρνηση ως μία μείζονος γεωπολιτικής σημασίας εξέλιξη. Και αυτό καθώς όχι μόνο αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά μπορεί και στην πράξη να ακυρώσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Πως ακριβώς μπορεί να συμβεί αυτό; Εάν η αμερικανική εταιρεία δραστηριοποιηθεί ταυτόχρονα και στα οικόπεδα, που έχει προκηρύξει η Λιβύη νότια της μέσης γραμμής με την Ελλάδα, τότε θα προκύψει μία de facto οριοθέτηση στο πεδίο. Και ούτε και η Τουρκία μπορεί εύκολα να τα βάλει με τις ΗΠΑ και το δολάριο.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει επομένως ένα επιπλέον επιχείρημα στην προσπάθεια της να ξεκινήσουν οι τεχνικές συζητήσεις για καθορισμό ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και (διαιρεμένης) Λιβύης μέχρι το τέλος του έτους.

Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι υπάρχουν δύο κυβερνήσεις στη Λιβύη, μία στην Τρίπολη και μία στη Βεγγάζη. Και ότι η Τουρκία είχε προλάβει την Ελλάδα ρίχνοντας δίχτυα και στις δύο, με συνέπεια η Αθήνα να τρέχει τώρα να μαζέψει τα διπλωματικά σπασμένα.

Το νέο κρίσιμο ραντεβού του Γεραπετρίτη

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και την τρέχουσα εβδομάδα, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα υποδεχθεί αυτή την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης της δυτικής Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπάουρ.

Ενώ υπενθυμίζεται ότι πριν από μία εβδομάδα βρέθηκε στο Μαξίμου ο γιος του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαφτάρ.

Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ, με την επίσημη ιδιότητα του γενικού διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, συναντήθηκε με τον κ.Μητσοτακη, παρουσία του κ.Γεραπετρίτη. Ο υιός Χαφτάρ φέρεται να διαβεβαίωσε την ελληνική πλευρά ότι δεν επίκειται κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα σε τουρκικά ΜΜΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης άφησε μάλιστα χθες να εννοηθεί (ΣΚΑΪ) ότι οι συζητήσεις των τεχνικών επιτροπών Ελλάδας- Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών θα ξεκινήσουν άμεσα, ενδεχομένως και μέσα στον Οκτώβριο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνάντησης του με τον Αλ Μπάουρ.

Η απάντηση της Ελλάδας στον τουρκικό “δάκτυλο” μέσω Λιβύης

Σημειωτέον ότι δημοσιεύθηκε εν τω μεταξύ στον ΟΗΕ η επιστολή- απάντηση της Ελλάδας στη Λιβύη για την ΑΟΖ. Υπενθυμίζεται ότι η Λιβύη με επιστολή της στον ΟΗΕ στις 27 Μαΐου υποστήριζε ότι η μέση γραμμή πρέπει να χαράσσεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές των δύο χωρών.

Υιοθετούσε δηλαδή τη θέση της Τουρκίας, η οποία αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών, ακόμη και της Κρήτης. Και φυσικά η επιστολή της Λιβύης υποστήριζε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο είχε υπογράψει η κυβέρνηση της Τρίπολης με την Άγκυρα το 2019.

Η Ελλάδα στη δική της επιστολή επικαλείται ως προς την επήρεια των νησιών το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και ειδικότερα το άρθρο 121 της Σύμβασης, αλλά και το εθιμικό δίκαιο. Τονίζει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ακτές.

Ενώ υπογραμμίζει την εγκυρότητα της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας- Αιγύπτου του 2020, καθώς είναι δύο χώρες που έχουν αντικείμενες ακτές και κινήθηκαν σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Και στην επιστολή της προς τον ΟΗΕ, η Ελλάδα εκφράζει την ετοιμότητα της για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη με στόχο τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών. Μένει να φανεί εάν θα υπάρξει ανταπόκριση από Τρίπολη και Βεγγάζη.