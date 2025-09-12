Η Chevron έρχεται, η Τουρκία προσπαθεί να μπει από την κερκόπορτα του SAFE

Χαμόγελα στην κυβέρνηση για τη συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας στον διαγωνισμό για υδρογονάνθρακες, αλλά και απειλή για βέτο στην ένταξη της Τουρκίας στην άμυνα της ΕΕ.

Παρά την ευφορία που προκάλεσε στην κυβέρνηση ο ερχομός της Chevron, η εξωτερική πολιτική παραμένει γεμάτη παγίδες για τη χώρα και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δίνει μάχη συσπείρωσης ιδίως εκ δεξιών.

Η πιο επικίνδυνη παγίδα έχει να κάνει με το αμυντικό πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, στο οποίο επιχειρεί να “τρυπώσει” η Τουρκία, χρησιμοποιώντας ως “Δούρειο Ίππο” την Ιταλία. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, βρέθηκε την Πέμπτη στη Ρώμη και συναντήθηκε με τον Ιταλό ομόλογο του, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος χαρακτήρισε την Τουρκία “στρατηγικό εταίρο” και χαρακτήρισε… σταθεροποιητικό το ρόλο της στη Λιβύη.

Το ιταλοτουρκικό “αμόρε” έχει να κάνει βεβαίως με το γεγονός ότι η τουρκική Baykar εξαγόρασε πρόσφατα την ιταλική αεροδιαστημική εταιρεία Piaggio Aerospace και συνεργάζεται επίσης με την ιταλική αμυντική εταιρεία Leonardo.

Και ενώ ο Φιντάν βρισκόταν στη Ρώμη, οι Βρυξέλλες έλαβαν το επίσημο αίτημα συμμετοχής της Τουρκίας ως τρίτης χώρας στο SAFE.

Το casus belli, η απειλή βέτο και οι “τρύπες” στο SAFE

“Τόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας”, τόνιζαν σχετικά κυβερνητικές πηγές. Επικαλούνταν επίσης ότι: “Μολονότι ο κανονισμός SAFE εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο SAFE μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών.”

Οι ίδιες πηγές υπενθύμιζαν ότι η Ελλάδα δια του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της ΕΕ χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει νέα συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον οποίο όπως προανήγγειλε από τη ΔΕΘ θα θέσει εκ νέου το ζήτημα του casus belli ως προαπαιτούμενο για να επιτραπεί.

Το πρόβλημα βέβαια είναι πως το SAFE έχει κερκόπορτες από τις οποίες μπορεί να μπει η Τουρκία, όπως είχε προειδοποιήσει ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Και αυτό καθώς δεν απαιτείται ομοφωνία για την ένταξη ιδιωτικών εταιρειών, όπως η Baykar, η οποια βέβαια μόνο κατ’ επίφαση είναι ιδιωτική, δεδομένου ότι ανήκει στον γαμπρό του Ερντογάν.

Επιχείρηση γέφυρες με Λιβύη και σε Τρίπολη και σε Βεγγάζη

Εν τω μεταξύ, η Αθήνα τρέχει να προλάβει την Τουρκία και στη Λιβύη. Τη Δευτέρα βρέθηκε στο Μαξίμου ο γιος του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαφτάρ. Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ, με την επίσημη ιδιότητα του γενικού διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, συναντήθηκε με τον κ.Μητσοτακη, παρουσία του κ.Γεραπετρίτη. Ο υιός Χαφτάρ φέρεται να διαβεβαίωσε την ελληνική πλευρά ότι δεν έχει προγραμματιστεί κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, παρότι η Άγκυρα έχει ρίξει δίχτυα στη Βεγγάζη και πιέζει ασφυκτικά επ αυτού.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα υποδεχθεί μάλιστα την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης της δυτικής Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπάουρ.

Η Αθήνα προσπαθεί ειδικότερα να ρίξει γέφυρες και σε Τρίπολη και σε Βεγγάζη, προκειμένου να υπάρχει συνεργασία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών προς Κρήτη, να αφήσουν και οι δύο πλευρές στην άκρη το τουρκολιβυκό μνημόνιο και να ξεκινήσουν οι τεχνικές συζητήσεις για καθορισμό ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και (διαιρεμένης) Λιβύης μέχρι το τέλος του έτους.

“Εχουμε δύο κυβερνήσεις μία στην ανατολική και μία στη δυτική Λιβύη και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ των δύο”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.Γεραπετρίτης (Παραπολιτικά FM), απορρίπτοντας την κριτική ότι επί ημερών του η Αθήνα αμέλησε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Βεγγάζη.

Το γεωπολιτικό ταμείο της Chevron και στο βάθος LNG

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο πάντως αμφισβητείται στην πράξη με την παρουσία της Chevron στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Και επιπλέον ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατάφερε έτσι να ανοίξει ξανά τις πόρτες της διακυβέρνησης Τραμπ για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Άλλωστε κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι η συμμετοχή της Chevron στον Διεθνή Διαγωνισμό για τους υδρογονάνθρακες αποτελεί κομβική εξέλιξη για τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Έκαναν δε λόγο για “έμπρακτη αναγνώριση της ενεργειακής και γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας.” Καθώς και για την “πιο ηχηρή απάντηση σε όσους αμφισβητούν, με παράνομο τρόπο, τα αυτονόητα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.”

Οι ίδιες πηγές έσπευδαν μάλιστα να σχολιάσουν ότι οι “εντός συνόρων επισπεύδοντες της αμφισβήτησης” (στα δεξιά της ΝΔ) δεν πήραν θέση για τον ερχομό της Chevron. “Απέναντι στους ψευτοπατριώτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψηλώνει την Ελλάδα με συγκεκριμένες πολιτικές, αποφάσεις και στρατηγική, η οποία δεν αποσκοπεί σε πρόσκαιρες εντυπώσεις ή ωφέλειες προσωρινού χαρακτήρα, αλλά με κινήσεις που χαρακτηρίζονται από στέρεα βήματα”, προσέθεταν.

Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα αφότου η Chevron εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον της να ξεκινήσει ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή νότια της Κρήτης, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την ενέργεια, Νταν Μπέργκαμ.

Οι ΗΠΑ βέβαια δεν ενδιαφέρονται μόνο για τις έρευνες υδρογονανθράκων, αλλά και (πρωτίστως) για αύξηση των εισαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη μέσω και της Ελλάδας. Ο κ. Μπέργκαμ άλλωστε επισκέφθηκε στη συνέχεια τη Ρεβυθούσα όπου συναντήθηκε και με επιχειρηματίες του κλάδου. Ενώ το Νοέμβριο ο κ.Παπασταύρου θα υποδεχθεί στην Αθήνα τον Αμερικανό ομόλογο του Κρις Ράιτ.