Η ΝΔ “ζεσταίνει μηχανές” για το συνέδριο της άνοιξης – Η μάχη για τους νέους και τη βόρεια Ελλάδα

Εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων θα πραγματοποιηθούν στις 23 Νοεμβρίου. Την Παρασκευή, στα “γενέθλια” της ΝΔ ο Μητσοτάκης θα μιλήσει στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.

Ανοίγει η αυλαία των εσωκομματικών διαδικασιών για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που τελικά θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη, πιθανότατα τέλη Μαρτίου – αρχές Απριλίου 2026.

Το γαλάζιο συνέδριο θα αποτελέσει σε κάθε περίπτωση και την “πιστολιά του αφέτη” για τις εθνικές εκλογές, που σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Αλλά θα είναι ταυτόχρονα και ένα “πεδίο μάχης” με το βλέμμα στην πιθανή επόμενη ημέρα της ΝΔ.

Ως εκ τούτου αποκτούν πρόσθετο ενδιαφέρον, οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων, που θα διεξαχθούν πανελλαδικά την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται πως από το 2021 τα μέλη της ΝΔ έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και ψηφιακά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων.

Στο site του κυβερνώντος κόμματος nd.gr, θα αναρτηθούν σήμερα οι εγκύκλιοι των εκλογών, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομής, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία.

Κομματική έμφαση στη βόρεια Ελλάδα

Εν τω μεταξύ ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, έχει ήδη ξεκινήσει περιοδείες ανά την περιφέρεια με στόχο να αυξηθεί η συσπείρωση και η συμμετοχή στις εσωκομματικές διαδικασίες, αλλά και να “μαζέψει” δυσαρεστημένους γαλάζιους. Το πρόγραμμα του δίνει έμφαση στη βόρεια Ελλάδα, όπου η ΝΔ αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα διαρροών σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Στο πλαίσιο αυτό για παράδειγμα σχεδιάζει μέσα στον Οκτώβριο να επισκεφθεί Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ροδόπη, Πέλλα.

Για τον ίδιο λόγο εξετάζεται το ενδεχόμενο η ΝΔ να πραγματοποιήσει τρία προσυνέδρια σε Θεσσαλονίκη, Θράκη και δυτική Μακεδονία στις αρχές του έτους. Ο προγραμματισμός των προσυνεδρίων και η τελική ημερομηνία του ίδιου του συνεδρίου βέβαια θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις και το πρόγραμμα του κ.Μητσοτάκη.

Ομιλία Μητσοτάκη την Παρασκευή στο συνέδριο ΟΝΝΕΔ

Εκτός από τη βόρεια Ελλάδα, η ΝΔ βλέπει τα ποσοστά της να υποχωρούν και στους νέους ψηφοφόρους. Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει την Παρασκευή το απόγευμα στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, που ξεκινά την ημέρα των 51ων γενεθλίων της ΝΔ και αναμένεται φυσικά να προβάλλει εκ νέου τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για τη φορολογία των νέων.

Αλλά και να επαναλάβει το αφήγημα περί fake news κατά της κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται σε δύσκολη θέση με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που έχει χάσει το γιο του στην τραγωδια των Τεμπών, αλλά και με την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειωτέον ότι, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 δεν υπήρχε σημαντική διαφοροποίηση στην ψήφο μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία, στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο χρόνο πρώτο κόμμα στους κάτω των 30 ήταν η Πλεύση Ελευθερίας με τη ΝΔ να βλέπει σημαντική πτώση των ποσοστών της.