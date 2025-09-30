Μητσοτάκης: Αμόκ παραπληροφόρησης για τη φωτογραφία μου με Τραμπ

Στα μέτρα της ΔΕΘ αναφέρθηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στον απόηχο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. “Φαίνεται πολύ καλά επεξεργασμένο” το σχέδιο Τραμπ για Γάζα, υποστήριξε.

Με στόχο την προβολή των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν έχουν περάσει στην κοινωνία, συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο.

Προκειμένου δε να επαναπροσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά της ακροατήρια, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για το χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, που αφορά και το μισθολογικό των στρατιωτικών. Ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης.

Το υπουργικό όμως πραγματοποιείται και μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ είχε ακυρωθεί η συνάντηση του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στην ακύρωση της συνάντησης του με Ερντογάν αλλά στις επαφές που είχε με ξένους ηγέτες και επενδυτές και στην ομιλία του, τονίζοντας ότι: “Εκπέμψαμε το μήνυμα της ισχυρής Ελλάδας. Η χώρα μας δεν είναι πια κράτος που ζητά στήριξη αλλά την παρέχει και αν κάποτε ήταν οικονομικός κίνδυνος σήμερα είναι παράδειγμα προόδου”.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι επιστρέφοντας συνάντησε ένα “αμόκ παραπληροφόρησης”, σχολιάζοντας ότι: “Ακόμη και η φωτογραφία μου με τον Ντόναλντ Τραμπ διάβασα ότι είναι ψεύτικη, όταν δημοσιεύθηκε επίσημα από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου”.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσε στη δημοσιότητα το e mail του Λευκου Οίκου, με το οποιο είχε αποσταλεί απο την αμερικανική πλευρά η φωτογραφία Μητσοτάκη- Τραμπ, ώστε να διαψεύσει πως το Μέγαρο Μαξίμου έκανε μοντάζ.

Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

“Καλά επεξεργασμένο το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα”

Εξέφρασε δε ικανοποίηση για τις εξαγγελίες του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα. Ευχήθηκε μάλιστα ότι “το σχέδιο αυτό που φαίνεται καλά επεξεργασμένο θα γίνει αποδεκτό από τη Χαμάς”, ώστε όπως είπε: “Να προχωρήσουμε σε άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, στην άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών και στην αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας, σε δεύτερο χρόνο στη δημιουργία ενός καινούργιου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας.”

Δήλωσε επίσης ότι πρέπει να μείνει πάντα ζωντανή η προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, “κάτι το οποίο θα αποτελέσει και τον μόνο τρόπο για να λυθεί οριστικά αυτή η κρίση, η οποία κρατάει τώρα πολλές δεκαετίες και προφανώς επηρεάζει και την πατρίδα μας, καθώς είμαστε στην ευρύτερη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου”, όπως τόνισε.

“Οι δικές μας απαντήσεις πρέπει να είναι παντού άμεσες”

Μετά την αναφορά αυτή στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, ο κ.Μητσοτάκης επέστρεψε στα εσωτερικά, υποστηρίζοντας ότι: “Η μάχη για αλήθεια γίνεται ένα μέτωπο που διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας από την υπόθεση των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα fake news για την υγεία και μέχζρι την εξωτερική και αμυντική πολιτική”. Είπε δε στους υπουργούς ότι: “Για αυτό οι δικές μας απαντήσεις πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες. Αλλωστε τώρα όσο ποτέ ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας”.

Ενώ στο κλείσιμο της εισήγησης του στο υπουργικό ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι: “Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αποδεικνύουν τον σαφή προσανατολισμό της κυβέρνησής μας στο πλευρό και της κοινωνίας αλλά και της πατρίδας. Και δεύτερον, ότι οι δικές μας απαντήσεις σε αυτή τη διαρκώς εντεινόμενη ψευδολογία της αντιπολίτευσης θα είναι πρώτα και πάνω απ΄ όλα το έργο μας, το οποίο κάνει πράξη το πρόγραμμά μας.”

Συνέχισε δε λέγοντας στους υπουργούς: “Καλό είναι να τα συγκρατήσουμε αυτά τα δύο δεδομένα, καθώς η συγκυρία, δυστυχώς, γίνεται ολοένα και πιο τοξική και η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι διαρκής, από τη μία διαψεύδοντας άμεσα τα fake news που αποδεδειγμένα πλέον διασπείρονται με μεγάλη ταχύτητα στην κοινή γνώμη και από την άλλη αναδεικνύοντας με επιμονή τη δική μας προσπάθεια, η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους.”

Ο κ.Μητσοτάκης κατέληξε, θέλοντας να τονώσει το ηθικό στο γαλάζιο στρατόπεδο: “Είναι ο δύσκολος δρόμος, αλλά είναι ο μονόδρομος της προόδου. Καλούμαστε να τον βαδίσουμε, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πειθώ προς τους συμπολίτες μας. Ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις. Οι Έλληνες που ακούνε και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς.”

“Προτεραιότητα της κυβέρνησης η αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων”

Από τα θέματα στην ατζέντα του υπουργικού, ο πρωθυπουργός ξεχώρισε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για τη μισθολογική αναβάθμιση και την αναδιάρθρωση του πλαισίου εξέλιξης των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς για την ανάταξη των στρατιωτικών σχολών και της θητείας.

“Είναι σημαντικές, είναι τολμηρές αλλαγές, ενδεχομένως να προκαλέσουν και κάποιες αντιδράσεις, θεωρώ όμως ότι κινούνται απολύτως στη σωστή κατεύθυνση. Είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας τους, που καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολών, απαλλαγών και μεταθέσεων, αίροντας πολλές παλιές στρεβλώσεις. Και βέβαια, στόχος μας είναι και οι νεοσύλλεκτοί μας να λαμβάνουν πραγματική εκπαίδευση, η θητεία να γίνεται προσόν αντί για χαμένος χρόνος”, είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Προανήγγειλε ότι θα συζητηθεί την Πέμπτη στη Βουλή η προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών. Ενώ αναφέρθηκε στις συζητήσεις και με την Ιταλία για την πιθανή απόκτηση 2+2 ακόμα μεταχειρισμένων φρεγατών.

“Όλα αυτά, νομίζω, συνιστούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική, ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλα τα πεδία. Αυτό είναι κάτι το οποίο τεκμαίρεται πια από όλα τα δεδομένα και κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να αναδεικνύεται από όλους μας, σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα για το πόσο ισχυρή πραγματικά είναι η πατρίδα μας”, τόνισε ο πρωθυπουργός.