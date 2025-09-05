Η ομιλία Τσίπρα στον Economist – LΙVE εικόνα

Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλά σε εκδήλωση του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει τις εργασίες του “Τhe Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit”, που συνδιοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr στη Θεσσαλονίκη με μία πολυαναμενόμενη ομιλία που έχει ως βάση τις προτάσεις του για ένα σχέδιο Εθνικής Ανάτασης όπως το έχει ονομάσει.

Ο πρώην Πρωθυπουργός σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική σε πλέγματα των κυβερνητικών πολιτικών, κυρίως αυτών που αφορούν την οικονομία, την κοινωνία, την ανάπτυξη και τους θεσμούς.

Δεν θα αποφύγει τον πειρασμό να αναφέρει συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς δείκτες για να καταδείξει ότι η πορεία της χώρας είναι πορεία προς το αβέβαιο ενώ θα τονίσει ότι η κυβερνητική πολιτική δημιουργεί χάσματα και κοινωνικές ανισότητες.

LIVE η ομιλία Τσίπρα