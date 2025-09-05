Ο Τσίπρας στον Economist με “Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης”

Σειρά τομών για την ανάταση της ελληνικής κοινωνίας θα προτείνει στην εκδήλωση του Economist ο Αλέξης Τσίπρας την Παρασκευή.

Και να ήθελε κανείς να αγνοήσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο “Τhe Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit” του Economist στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, θα ήταν αδύνατον.

Δεν είναι μόνο ο ντόρος που έχει ήδη δημιουργηθεί γύρω από την εμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού στην εν λόγω εκδήλωση και την πιθανότητα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα μ’ αυτόν επικεφαλής, είναι, μεταξύ άλλων, και η επιλογή των διοργανωτών ο νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου μιλώντας μετά από…εννιά υπουργούς και στελέχη της Κυβέρνησης (Γκιουλέκας, Πιερρακάκης, Δήμας, Γεωργιάδης, Παπασταύρου, Θεοδωρικάκος, Σδούκου, Ζαχαράκη, Παπαθανάσης).

Εκτός αυτών, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η ομιλία θα γίνει μόλις ένα 24ώρο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο για την ΔΕΘ του 2025.

Προφανώς η ομιλία Τσίπρα χαρακτηρίζεται εκ των πραγμάτων βαρύνουσα. Θα έχει επίσης, όπως οι πληροφορίες αναφέρουν, “πρωθυπουργικά” χαρακτηριστικά. Το θέμα της, όπως ορίστηκε από τους διοργανωτές, θα είναι η ελληνική οικονομία το 2030, ωστόσο η ομιλία θα καλύψει και άλλα topics.

Ο πρώην Πρωθυπουργός θα ασκήσει σκληρή κριτική σε πλέγματα των κυβερνητικών πολιτικών, κυρίως αυτών που αφορούν την οικονομία, την κοινωνία, την ανάπτυξη και τους θεσμούς. Δεν θα αποφύγει τον πειρασμό να αναφέρει συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς δείκτες για να καταδείξει ότι η πορεία της χώρας είναι πορεία προς το αβέβαιο ενώ θα τονίσει ότι η κυβερνητική πολιτική δημιουργεί χάσματα και κοινωνικές ανισότητες.

Οπως έχει κάνει και άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν, ο κ. Τσίπρας θα υποστηρίξει ότι η λύση για τη χώρα θα έρθει μέσα από ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ το οποίο μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν επιτευχθεί η μετάβαση σ’ ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο.

Κατά την οπτική Τσίπρα, οι απαραίτητες τομές πρέπει να γίνουν (μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάτασης που προτείνει) στο κράτος, στην παραγωγή, στην εργασία και στην ενέργεια ενώ την ίδια ώρα θα αντιμετωπίζεται το “πρόβλημα των προβλημάτων” όπως θα χαρακτηρίσει το δημογραφικό.

Για όλα τα παραπάνω, ο πρώην Πρωθυπουργός είχε φροντίσει να προϊδεάσει το κοινό με διαδοχικές αναρτήσεις στα social media όλες τις προηγούμενες ημέρες.

Στη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας θα συνοδεύεται από στενούς του συνεργάτες, πολλοί εκ των οποίων έχουν ρόλο στη λειτουργία του ινστιτούτου του. Την ομιλία του αναμένεται να παρακολουθήσουν αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.