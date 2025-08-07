Η στοχοποίηση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, επειδή αντιδρά στον αυταρχισμό

Η αναφορά της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ περί “θεσμικής κατρακύλας της κυβέρνησης” για το νέο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια που έφερε “πόλεμο” ανακοινώσεων και στοχοποίηση από τη ΝΔ.

Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε από τη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με διατάξεις που -μεταξύ άλλων- προβλέπουν την ποινική δίωξη για πράξεις εντός πανεπιστημιακού χώρου, μέσω μιας νέας παραγράφου στον Ποινικό Κώδικα.

Στην ουσία, πρόκειται για τη δημιουργία ιδιώνυμου για τους φοιτητές, κάτι που δεν έχει προηγούμενο σε δημοκρατικές χώρες της ΕΕ.

Άμεσα, η Νεολαία ΠΑΣΟΚ αντέδρασε, δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση που ξεκινούσε με τον τίτλο «Ιστορίες καλοκαιρινής τρέλας», κατηγορώντας την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή και ποινικοποίηση της φοιτητικής διαμαρτυρίας.

«Η Νέα Δημοκρατία θεσπίζει ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα στα Πανεπιστήμια. Ποινές-μαμούθ, αναστολές φοίτησης, ποινή έως και 5 χρόνια για κάλεσμα σε κινητοποίηση», τονίζει η ανακοίνωση.

Και καταλήγει: «Αυτή η μάχη είναι βαθιά πολιτική: Δημοκρατία ή αυταρχισμός. Εμείς έχουμε διαλέξει πλευρά εδώ και καιρό».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της νεολαίας ΠΑΣΟΚ

“Ιστορίες καλοκαιρινής τρέλας ή πώς η κυβέρνηση μετατρέπει τα Δημόσια Πανεπιστήμια σε στρατώνες!

Η Νέα Δημοκρατία, σε ένα ακόμη ξέσπασμα αυταρχισμού, πιστή ακόλουθος του τραμπικού δόγματος, θεσπίζει, με το νέο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ψηφίστηκε χθες, ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα για πράξεις που τελούνται εντός των Πανεπιστημίων, θεσμοθετώντας – ουσιαστικά – μια ακόμη συνταγματική ανωμαλία.

Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να βλέπει στα αμφιθέατρα εχθρούς και απειλές. Η Κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς να διαχειριστεί την εγκληματικότητα εντός των Πανεπιστημίων με την αγνοούμενη πανεπιστημιακή αστυνομία, τώρα βαφτίζει τη διαμαρτυρία «διέγερση σε αδίκημα» και ποινικοποιεί ακόμη και την παρουσία σε φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Το ερώτημα δεν είναι πια ποιος κυβερνά, αλλά πώς κυβερνά. Και η απάντηση είναι τρομακτική: η Κυβέρνηση Μητσοτάκη υιοθετεί λογικές Τουρκίας, Ουγγαρίας, Ιράν, Κίνας και όχι μιας φιλελεύθερης ευρωπαϊκής δημοκρατίας, καθώς μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα όπως τα παραπάνω προβλέπονται ιδιώνυμα εντός πανεπιστημίων. Άλλη μια πρωτοπορία της Δεξιάς.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γράφει ένα ακόμη κεφάλαιο στο manual του θεσμικού εκτροχιασμού. Ποινές-μαμούθ για συνδικαλιστική δράση. Αναστολή φοίτησης πριν υπάρξει καν καταδίκη. Απειλή μέχρι και 5 χρόνια φυλάκιση για κάλεσμα σε κινητοποίηση. Αυτή δεν είναι «τάξη». Είναι φόβος, καταστολή και προσπάθεια τρομοκράτησης και φίμωσης μιας γενιάς που έχει φωνή και απαιτεί αξιοπρέπεια.

Τα Πανεπιστήμια δεν είναι, και δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως γήπεδα. Δεν είναι φυλακές. Είναι χώροι ελευθερίας, κριτικής σκέψης και συμμετοχής. Και αυτό το ξέρουμε καλά εμείς, που πολεμήσαμε για το άσυλο ως θεσμό προστασίας της γνώσης, όχι ως προκάλυμμα ανομίας.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ δεν θα μείνει σιωπηλή.

Δεν θα ανεχτούμε ένα Πανεπιστήμιο με φόβο, με τους ανθρώπους του υπό επιτήρηση, χωρίς λόγο και χωρίς δικαιώματα. Καλούμε κάθε δημοκρατικό πολίτη, κάθε φοιτητή και καθηγητή, κάθε διοικητικό υπάλληλο, κάθε άνθρωπο που πιστεύει στην ακαδημαϊκή ελευθερία, να υψώσει φωνή απέναντι στην θεσμική κατρακύλα της κυβέρνησης και να απαιτήσει την άμεση κατάργηση του τρομονόμου.

Αυτή η μάχη είναι βαθιά πολιτική: Δημοκρατία ή αυταρχισμός.

Εμείς έχουμε διαλέξει πλευρά εδώ και καιρό. Είμαστε με τη δημοκρατία. Είμαστε με τα ανοικτά Πανεπιστήμια, με ισχυρό αυτοδιοίκητο και κοινωνική γείωση. Και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω”.

Λίγες ημέρες μετά, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, παρενέβη δημόσια, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα ρύθμιση θυμίζει πρακτικές απολυταρχικών καθεστώτων:

«Ποινικοποιείται ακόμα και η ενθάρρυνση διαμαρτυρίας. Οι φοιτητικές παρατάξεις θα αντιμετωπίζονται ως ύποπτες. Δημιουργείται “Εισαγγελέας Πανεπιστημιακής Βίας”. Μοντέλο Τουρκίας και όχι ευρωπαϊκής δημοκρατίας», έγραψε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Ράμμος, κάνοντας ουσιαστικά λόγο για διάταξη αντισυνταγματικής ασάφειας.

Μπροστά στη δυναμική της πολιτικής παρέμβασης, η ΟΝΝΕΔ απάντησε με την ανακοίνωση «Δημοκρατία ή μπάχαλο;», όπου κατηγορεί τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ ότι «ξεπλένει τη δράση των μπαχαλάκηδων».

«Δεν έχει θεσπιστεί κανένα ιδιώνυμο, εφαρμόζεται ό,τι ισχύει για όλους», αναφέρει, αποφεύγοντας όμως να σχολιάσει τις ουσιαστικές ενστάσεις για τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης.

Η Σδούκου ζήτησε “αποκήρυξη”

Η κορύφωση της κυβερνητικής ενόχλησης ήρθε όταν η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Δάφνη Σδούκου, επιτέθηκε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, ζητώντας του να αποκηρύξει τη νεολαία του κόμματός του:

«Αν δεν την αποκηρύξει, θα αποδείξει ότι έχει μείνει στο παρελθόν, στο άσυλο ανομίας και στην μπλόκα του άρθρου 16».

Η Σδούκου μιλά για «αφίσα που θα ζήλευε και ακροαριστερό κόμμα» και ισχυρίζεται ότι «όποιος διαφωνεί με τις ρυθμίσεις, συντάσσεται με τους μπαχαλάκηδες».

Όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ:

«Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί μια διαδικτυακή αφίσα από τη νεολαία ΠΑΣΟΚ, που έχει ως σκοπό να «ξεπλύνει» πλήρως τις δράσεις των μπαχαλάκηδων και των κάθε λογής παραβατικών συμπεριφορών στους χώρους των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Πρόκειται για μια αφίσα που θα ζήλευε ακόμη και ένα ακροαριστερό κόμμα.

Το ερώτημα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη είναι σαφές: Θα αποκηρύξει, άμεσα, το περιεχόμενο της συγκεκριμένης αφίσας της νεολαίας του κόμματός του ή θα συνεχίσει να κάνει ότι δεν βλέπει και δεν ακούει;

Αν δεν το κάνει, θα καταστήσει για ακόμα μία φορά σαφές, ότι για εκείνον ο χρόνος έχει σταματήσει την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στη νεολαία ΠΑΣΟΚ και πρωτοστατούσε στο μπλοκάρισμα της αναθεώρησης του άρθρου 16 και στη διατήρηση του ασύλου ανομίας, στο όνομα του οποίου διαπράχθηκαν αμέτρητα εγκλήματα μειοψηφιών σε βάρος της σιωπηρής πλειοψηφίας των φοιτητών.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους, καθώς μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλισθεί στην πράξη η ακαδημαϊκή ελευθερία για όλους. Μετά την κατάργηση του ασύλου ανομίας το 2019, όπου σημειώνεται εγκληματική πράξη σε χώρους των Πανεπιστημίων, η Ελληνική Αστυνομία επεμβαίνει, συλλαμβάνοντας τους δράστες παραβατικών συμπεριφορών.

Όποιος δεν συμφωνεί με την ανωτέρω αυτονόητη διαπίστωση, τάσσεται αυτόματα με την πλευρά των μπαχαλάκηδων. Καλούμε το ΠΑΣΟΚ να πάρει ξεκάθαρη θέση και να αφήσει τα μισόλογα».