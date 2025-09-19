Η “τουφεκιά” Βλάχου στην ΚΟ της ΝΔ

Ο βουλευτής Αν. Αττικής της ΝΔ ζήτησε να στηθεί κάλπη για γραμματέα ΚΟ παρότι θα ψήφιζε Χαρακόπουλο. Ο αιχμηρός διάλογος με Μητσοτάκη.

Αυτή τη φορά η συνεδρίαση της Νέας Δημοκρατίας κύλησε σχεδόν… αναίμακτα, καθώς οι συνήθεις διαφωνούντες βουλευτές δεν ζήτησαν το λόγο για να εκφράσουν δυσαρέσκεια.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Βλάχος, όμως προκάλεσε αίσθηση όταν ζήτησε να στηθεί κάλπη για την εκλογή του βουλευτή Λάρισας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, ως νέου γραμματέα της ΚΟ, που θα διαδεχθεί τον αείμνηστο Απόστολο Βεσυρόπουλο, για τον όποιο τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ.Βλάχος φυσικά θα ψήφιζε τον κ.Χαρακόπουλο, ωστόσο επέμεινε για κάλπη. Γεγονός που συζητήθηκε, κυρίως γιατί συγκαταλέγεται στους ακραιφνώς καραμανλικούς βουλευτές και το τελευταίο διάστημα συζητείται το ενδεχόμενο ανοίγματος του Μαξίμου στον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή.

“Γιατί, θέλετε να είστε υποψήφιος;”, τον ρώτησε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Εγώ; Όχι. Αφού το ξέρετε ότι αρνήθηκα. Θέλω να τηρηθεί ο κανονισμός” απάντησε ο κ.Βλάχος, ο οποίος φέρεται να ήταν μία από τις τρεις προτάσεις που είχε κάνει ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στον κ.Μητσοτάκη για το αξίωμα του γραμματέα της ΚΟ. Οι άλλοι δύο ήταν ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης και βεβαίως ο κ.Χαρακόπουλος, ο οποιος και τελικά εξελέγη δια βοής από τους βουλευτές. Η πλειοψηφία των οποίων βιαζόταν εξάλλου να φύγουν για τις εκλογικές τους περιφέρειες- Παρασκευή γαρ.

Ο κ.Χαρακόπουλος σε κάθε περίπτωση θεωρείται από το σύνολο των συναδέλφων του μία εξαιρετική επιλογή για τη θέση του γραμματέα. Βουλευτές εξέφραζαν άλλωστε την ικανοποίηση τους γιατί επελέγη ένας από τους παλιούς βουλευτές και δη εκ των διαφωνούντων.

Ο βουλευτής Λάρισας υπενθυμίζεται ότι είχε υπογράψει την ερώτηση των 11 βουλευτών της ΝΔ για τα κόκκινα δάνεια, ενώ ήταν από τους λίγους που εδώ και καιρό εξέφραζε ενστάσεις για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ.Μητσοτάκης στην ομιλία του χαρακτήρισε τον κ.Χαρακόπουλο μία “ψύχραιμη φωνή” και εκτίμησε ότι θα δώσει ορμή στην ΚΟ της ΝΔ. Υπενθύμισε δε ότι ο βουλευτής Λάρισας “έχει γράψει χιλιόμετρα στο κόμμα, στη βουλή και σε κυβερνητικές θέσεις”. Αλλά και ότι μπήκαν και οι δύο στη Βουλή το 2004.

“Εσύ πρώτα και πάνω από όλα ξέρεις πόσο δραστήρια η ΚΟ της ΝΔ” είπε επίσης στο νέο γραμματέα πλέον ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι μόνο το 2025 έγιναν 4.310 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια από τους γαλάζιους βουλευτές.