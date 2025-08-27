Κατρίνης: Η ΕΕ πρέπει να αποκτήσει αμυντικό δόγμα και να υπερασπιστεί τα μέλη της

Ο Μιχάλης Κατρίνης ανέδειξε την ανάγκη για ένα ανεξάρτητο αμυντικό δόγμα της ΕΕ, θέτοντας ερωτήματα για την ικανότητά της να εγγυηθεί την ασφάλεια των μελών της.

Το κρίσιμο και σκληρό ερώτημα «εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια ενός κράτους-μέλους της όταν αντιμετωπίζει ζήτημα απειλής από κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ», υπονοώντας την Τουρκία, έθεσε ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη.

Μιλώντας στη θεματική ενότητα που αφορά την «ενίσχυση της συμπληρωματικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στην άμυνα, την αποτροπή και τις παγκόσμιες αναταράξεις», είχε θέσει προηγουμένως ένα ακόμα κρίσιμο ερώτημα, εάν η «συμπληρωματικότητα ΕΕ–ΝΑΤΟ», όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνεται η ίδια η ΕΕ μπορεί να εξαντλείται στην πληρωμή δαπανών που γίνονται κάτω το αμυντικό δόγμα του ΝΑΤΟ και να μην έχει η ΕΕ και το δικό της αμυντικό δόγμα με δικά της κριτήρια απειλής, κανόνες εμπλοκής και διοίκηση.

Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε ουσιαστικά το ζήτημα της αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού αμυντικού μηχανισμού ως το μείζον ζήτημα που αφορά σήμερα την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, αφού όπως τόνισε «χωρίς έμπρακτη αλληλεγγύη απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη δεν υπάρχει ούτε κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική ούτε μια ΕΕ που να λογίζεται μεγάλη και αξιοσέβαστη δύναμη».

Τόνισε με έμφαση ότι «τα σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η ασφάλεια κάθε κράτους-μέλους είναι σύνορα, δικαιώματα και ασφάλεια της ίδιας της ΕΕ», υπογραμμίζοντας ουσιαστικά την ευθύνη της ΕΕ να προστατεύσει την ίδια της τη υπόσταση και συνοχή, προστατεύοντας απέναντι σε εξωτερικές απειλές τα κράτη που την απαρτίζουν.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων, στις οποίες είχε θέσει το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό, μιας χώρας που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει ένα σημαντικό μέρος της Κύπρου.

Σημειώνεται, ότι στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα προεδρεύουσα ήταν η Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ ομιλητής ήταν ο Αντιπροέδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Άμυνας της Δανίας Troels Lund Poulsen, μιας χώρας που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2025.