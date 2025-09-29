Κυριάκος Βελόπουλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της Ελληνικής Λύσης

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόθεν έσχες του προέδρους της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες για χρήση 2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Κυριάκου Βελόπουλου και της συζύγου του, Όλγας Πετροπούλου, για το έτος χρήσης 2022, τα περιουσιακά τους στοιχεία, τα εισοδήματα, τα δάνεια και τα οχήματα καταγράφονται ως εξής:

Εισοδήματα Κυριάκου Βελόπουλου:

Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα: 78.532,27 ευρώ

Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά: 72,75 ευρώ

Άλλα εισοδήματα: 36.161,64 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται ποσά από παροχές συντάγματος και επιδόματα)

Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές: 44.648,88 ευρώ

Έσοδα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κλπ.: 40.000,00 ευρώ

Ακίνητα:

Μονοκατοικία στην Μαγνησία (Θεσσαλία): Επιφάνεια 413,96 τ.μ., έτος κατασκευής 1998, έτος απόκτησης 2021.

Μονοκατοικία στη Χαλκιδική (Κεντρική Μακεδονία): Επιφάνεια 7.970,00 τ.μ., έτος κατασκευής 1980, έτος απόκτησης 2020.

Βοσκότοπος/Χέρσες εκτάσεις στη Χαλκιδική (Κεντρική Μακεδονία): Επιφάνεια 7.970,00 τ.μ., έτος απόκτησης 2020.

Μονοκατοικία στην Πέλλα (Κεντρική Μακεδονία): Επιφάνεια 777,00 τ.μ., έτος κατασκευής 1963, έτος απόκτησης 2022.

Οχήματα:

Επιβατικό Ι.Χ. (2017, κυβισμού 1.991,00 cc): Απόκτηση το 2020, πωλήθηκε το 2022, με τιμή πώλησης 40.000,00 ευρώ.

Δάνεια:

Πιστωτική κάρτα: 5.000,00 ευρώ, με λήξη στις 30/09/2027.

Μετοχές και Επενδύσεις:

Πράξεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως μετοχές και ασφαλιστικά συμβόλαια, για τα οποία αναφέρονται τα αντίστοιχα ποσά και προέλευση χρημάτων.

Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές σε επενδύσεις σε ασφαλιστικά συμβόλαια, καθώς και μισθώσεις θυρίδων σε τράπεζες για το 2022.

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022:

Αναλυτικά τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες για χρήση 2023

Ακολουθεί μια σύνοψη των περιουσιακών στοιχείων, εισοδημάτων, δανείων, ακινήτων και οχημάτων του Κυριάκου Βελόπουλου και της συζύγου του, Όλγας Πετροπούλου, για το έτος χρήσης 2022, βάσει της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης:

Κυριάκος Βελόπουλος:

Εισοδήματα:

Από μισθωτές υπηρεσίες: 32.040,65 ευρώ

Από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα: 36,25 ευρώ

Από λοιπές παροχές: 28.564,15 ευρώ

Ακίνητα:

Μονοκατοικία στη Μαγνησία (413,96 m², επιφάνεια 148,26 m², έτος κατασκευής 1998)

Μονοκατοικία στη Χαλκιδική (7.970 m², έτος κατασκευής 1980)

Βοσκότοπος στην Χαλκιδική (7.970 m², έτος κατασκευής 2020)

Μονοκατοικία στην Πέλλα (777 m², επιφάνεια 67,85 m², έτος κατασκευής 1963)

Οχήματα:

Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα οχήματα στη δήλωση.

Δάνεια:

Πιστωτική κάρτα (Εθνική Τράπεζα): 5.000,00 ευρώ, με ημερομηνία λήξης 30/09/2027.

Όλγα Πετροπούλου:

Συμμετοχές:

Εταιρεία: “Ολγα Πετροπούλου και ΣΙΑ ΕΠΕ”, 48,33% συμμετοχή από το 2000.

Ακίνητα:

Δεν αναφέρονται άλλα ακίνητα για τη σύζυγο.

Οχήματα:

Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα οχήματα για τη σύζυγο.

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023: