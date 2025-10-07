ΚΚΕ: Ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για την αποφυλάκιση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου. Η ΕΟ καταγγέλει την απόφαση και ζητά την αναίρεσή της.

Την «προκλητική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας να αποφυλακιστεί ο καταδικασμένος ως αρχηγός της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Ν. Μιχαλολιάκος και τις ευθύνες της ΕΕ που θρέφει πολιτικά τέτοιες δυνάμεις», καταγγέλλει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με ερώτηση που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ευρωβουλευτές του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

Όπως αναφέρουν στην ερώτηση:

«Ενώ συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα, του Πακιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, τη δολοφονική επίθεση στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα και πλήθος άλλων επιθέσεων σε εργαζόμενους από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, Χρυσής Αυγής, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάσισε την αποφυλάκιση του ναζί αρχηγού της, Μιχαλολιάκου, “για λόγους υγείας”.

Πρόκειται για μία προκλητική απόφαση, που έρχεται σε συνέχεια άλλων αντίστοιχων από την αστική δικαιοσύνη, που ρίχνουν στα “μαλακά” και αποφυλακίζουν ναζί εγκληματίες, ενώ έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια από την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή ως ναζιστική εγκληματική οργάνωση και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Είναι επιβεβλημένη η αναίρεση της κατάπτυστης απόφασης κι απάντηση έχει ήδη δοθεί από εργατικά σωματεία και άλλους φορείς του λαϊκού και νεολαιίστικου κινήματος, με μαζικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται.

Πρόκειται για απόφαση που τα κριτήρια για αυτή θέτει η ΕΕ και το λεγόμενο “κράτος δικαίου” της. Άλλωστε η τελευταία αναλόγως επιβράβευσε την κυβέρνηση της ΝΔ στη φετινή της αξιολόγηση με “ορισμένη πρόοδο”.

Σε μία περίοδο που εντείνεται η πολεμική προετοιμασία και αναβαθμίζεται σε ευρωενωσιακό επίπεδο το σύνολο των κατασταλτικών μηχανισμών, προωθούνται σχεδιασμοί για την αντιμετώπιση του “εσωτερικού εχθρού”, την καταστολή του εργατικού – λαϊκού κινήματος και την επιβολή σιωπητήριου στους χώρους δουλειάς. Αναβαπτίζονται και ανασύρονται για αξιοποίηση και τα διάφορα ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα.

Η ΕΕ θρέφει πολιτικά τέτοιες δυνάμεις, με τη ρατσιστική, απάνθρωπη πολιτική της απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες, όπως με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ξεριζωμένων που προωθεί σε τρίτες χώρες και άλλα ανάλογα μέτρα που προβλέπονται στο αντιδραστικό “Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο”.

Βάσει αυτών, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ υπέβαλαν τα εξής ερωτήματα:

Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: