ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

Επίθεση στην κυβέρνηση για τις εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ εξαπολύει το ΚΚΕ και κάνει λόγο για νέους κινδύνους που βρίσκονται σε αντίθεση με τα συμφέροντά των λαών

«Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι “το έργο θα γίνει”, επιδιώκουν να κρύψουν ότι τα ενεργειακά σχέδια του κεφαλαίου και των ευρωατλαντικών “συμμάχων” του όχι μόνο δεν προσφέρουν “ασφάλεια” και “ηρεμία” στους λαούς, αλλά αντίθετα εγκυμονούν νέους κινδύνους και βρίσκονται σε αντίθεση με τα συμφέροντά τους» επισημαίνει σε σχόλιό του το ΚΚΕ για τις εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ «πολύ περισσότερο όταν φουντώνουν οι ανταγωνισμοί και οι διεργασίες για τις ενεργειακές και γεωστρατηγικές ισορροπίες σε όλη την ΝΑ Μεσόγειο, μια περιοχή που ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ ιεραρχούν στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ αναβαθμισμένο ρόλο διεκδικεί όλο και πιο αποφασιστικά η Τουρκία» όπως συμπληρώνει στη συνέχεια.

«’Άλλωστε» συνεχίζει, «οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».

«Μέσα σ’ αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών συνθλίβεται η ανάγκη του ελληνικού λαού για φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που υποτίθεται ότι θα υπηρετούσε και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει ήδη στοιχήσει πανάκριβα, πριν μείνει όπως φαίνεται, κι αυτό στα χαρτιά» καταλήγει.