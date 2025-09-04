Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινάει έρευνα για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Το έργο έχει ήδη αντιμετωπίσει πολλαπλές καθυστερήσεις, ενώ η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του.

Ευρωπαίοι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για πιθανές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με το έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ύψους 1,9 δισ. ευρώ (περίπου 2,12 δισ. δολάρια) για την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα συνδέει την Ευρώπη με την Κύπρο και αργότερα με το Ισραήλ μέσω της ανατολικής Μεσογείου.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, την πληροφορία αποκάλυψε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας πως η Ευρωπαϊκή Γραμματεία Εισαγγελέων (EPPO) ξεκίνησε την έρευνα μετά από καταγγελίες, χωρίς όμως να προσδιορίσει ποιον ή ποιον αφορούν οι υποψίες.

Η Ελλάδα, μέσω του ΑΔΜΗΕ, ανέλαβε τη διαχείριση του έργου, που έχει στόχο να γίνει το «μακρύτερο» (1.240 χλμ.) και «βαθύτερο» (3.000 μέτρα) υποβρύχιο καλώδιο υψηλής τάσης στον κόσμο. Το έργο αντιμετωπίζει καθυστερήσεις, και η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις για το κόστος, τη βιωσιμότητα και τυχόν ευθύνες. Η Ελλάδα τον Μάρτιο επιβεβαίωσε ξανά τη δέσμευσή της στο έργο.

Η EPPO και ο ΑΔΜΗΕ αρνήθηκαν να κάνουν περαιτέρω σχόλια στο Reuters. Ο Επίτροπος της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού και καταπολέμησης της απάτης, Πιότρ Σεραφίν, που βρισκόταν στην Κύπρο, αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η EPPO επιβεβαίωσε γραπτώς προς το Reuters ότι “βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα”, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν έχει λάβει κάποια ειδοποίηση σχετικά με την έρευνα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά στο briefing της Πέμπτης, δήλωσε:

“Μια σημαντική διάσταση είναι η οικονομική, ο επιμερισμός κόστους. Δεν πιστεύω ότι κανείς πιστεύει ή προτείνει ότι το έργο αυτό να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε”.

Νωρίτερα πάντως ο ίδιος διέψευσε τα σενάρια για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στον ΑΔΜΗΕ.