ΚΚΕ για Πάνο Ρούτσι: “Νίκη του αγώνα και της λαϊκής συμπαράστασης”

Τον τερματισμό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος παρέμεινε επί 23 ημέρες σε αυτήν την επικίνδυνη και ακραία μορφή διαμαρτυρίας, διεκδικώντας την απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα εγκλημάτων, χαιρετίζει το ΚΚΕ.

Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρει το κόμμα, είναι αποτέλεσμα της στήριξης του λαού και της νεολαίας και της πίεσης που ασκήθηκε στην κυβέρνηση και την αστική δικαιοσύνη.

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι η απόφαση του Πάνου Ρούτσι να τερματίσει την απεργία πείνας αποτελεί μια νίκη του αγώνα του ίδιου, των συγγενών των θυμάτων και της μαζικής λαϊκής αλληλεγγύης, η οποία ανάγκασε την κυβέρνηση της ΝΔ και την αστική δικαιοσύνη να υποχωρήσουν από την αδιάλλακτη στάση τους απέναντι στα αιτήματα που αφορούν την απόδοση δικαιοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του αγώνα του Π. Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων, αλλά και της συμπαράστασης του λαού και της νεολαίας, που ανάγκασαν την κυβέρνηση της ΝΔ και την αστική δικαιοσύνη να μετατοπιστούν από την αρχική τους αδιάλλακτη στάση απέναντι στα αυτονόητα δίκαια αιτήματα.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται επαγρύπνηση για να αποτύχουν τα νέα εμπόδια που ενδεχομένως θα επιχειρηθεί να μπουν στην προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας, αλλά και για να αχρηστευθούν όλοι οι μηχανισμοί συγκάλυψης.

Ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρξει τελικά πραγματική δικαίωση, με την ανατροπή των ίδιων των αιτιών που οδήγησαν στο έγκλημα και την τιμωρία όλων των ενόχων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.