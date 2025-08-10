Σόου Νετανιάχου με τα σκελετωμένα παιδιά στη Γάζα – “Πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά”

Σε μια κίνηση απόλυτης φρίκης, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε σε διεθνή ΜΜΕ με φωτογραφίες υποσιτισμένων παιδιών και την ετικέτα “fake”, λέγοντας μάλιστα ότι αν το Ισραήλ εφάρμοζε πολιτική λιμοκτονίας κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει

Ένα ανατριχιαστικό σόου δίνει σε Συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί για τα ξένα μέσα ενημέρωσης αυτή την ώρα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγο πριν την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ όπως ανακοίνωσε, θα παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη Τύπου στις 8 μ.μ. για τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ακόμα και εικόνες από σκελετωμένα παιδιά της Γάζας για να εξυπηρετήσει το αφήγημά του περί ψεμάτων της Χαμάς που «καταπίνουν αμάσητα» τα διεθνή ΜΜΕ.

Ο Νετανιάχου ξεκινά λέγοντας ότι θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να «τρυπήσει τα ψέματα» και να πει την αλήθεια.

Αναφέρει ότι η Χαμάς έχει ακόμη «χιλιάδες ένοπλους τρομοκράτες» στη Γάζα και υποστηρίζει ότι ο στόχος τους είναι να «καταστρέψουν» το κράτος του Ισραήλ.

Οι κάτοικοι της Γάζας «μας ικετεύουν και ικετεύουν τον κόσμο» να τους απαλλάξει από τη Χαμάς, υποστήριξε στη συνέχεια ο ισραηλινός πρωθυπουργός και συνέχισε χαρακτηρίζοντας τη Χαμάς «γενοκτονική οργάνωση» ενώ προσθέτει ότι καμία χώρα δεν θα ανεχόταν να έχει μια οντότητα «αποφασισμένη να την αφανίσει, μια ανάσα μακριά από τα σύνορά της».

Στη συνέχεια είπε πως στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την απελευθερώσει. «Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους και συμφωνήσει να καταθέσει τα όπλα» είπε.

Οι πέντε αρχές του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Νετανιάχου δήλωσε στη συνέχεια ότι η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και παρουσιάζει τις πέντε αρχές του Ισραήλ για την ολοκλήρωση του πολέμου.

Όπως αναφέρει, αυτές είναι:

Η αφοπλισμός της Χαμάς

Η επιστροφή όλων των ομήρων

Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας

Η ανάληψη «υπέρτατου ελέγχου ασφαλείας» από το Ισραήλ στη Λωρίδα

Η δημιουργία μιας «εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή

“Το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να τελειώσει τη δουλειά”

Στη συνέχεια δήλωσε πως το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή» παρά να «τελειώσει τη δουλειά» και να «νικήσει» τη Χαμάς. Αναφέρει ότι το 70-75% της Γάζας βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, αλλά η Χαμάς διατηρεί δύο εναπομείναντα προπύργια: την Πόλη της Γάζας και τα «κεντρικά στρατόπεδα».

Την Παρασκευή, το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας έδωσε εντολή στον IDF να «διαλύσουν» αυτά τα δύο προπύργια.

Ο Νετανιάχου σημειώνει ότι αυτός είναι ο «καλύτερος τρόπος» για να τελειώσει ο πόλεμος. Προσθέτει ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει στους αμάχους να μεταβούν σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας, όπου θα έχουν «άφθονη» τροφή, ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη.

Στη συνέχεια είπε ότι το Ισραήλ θα δώσει τη δυνατότητα στον άμαχο πληθυσμό να αποχωρήσει με ασφάλεια από τις ζώνες μάχης προς καθορισμένες ασφαλείς περιοχές.

Στις ζώνες αυτές, όπως λέει ο πρωθυπουργός, θα τους παρέχονται τροφή, νερό και ιατρική περίθαλψη, «όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν», προσθέτοντας ότι στόχος του Ισραήλ είναι να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση.

“Αν το Ισραήλ εφάρμοζε πολιτική λιμοκτονίας, κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει”

Μάλιστα υποστήριξε ότι «εκατοντάδες φορτηγά έχουν εισέλθει στη Γάζα», ενώ δεν δίστασε να πει πως «αν το Ισραήλ εφάρμοζε πολιτική λιμοκτονίας κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει μετά από δύο χρόνια πολέμου». Προσθέτει ότι το Ισραήλ έχει αποστείλει και πραγματοποιήσει εκατομμύρια γραπτά μηνύματα και τηλεφωνήματα για να προειδοποιήσει τους αμάχους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές.

Ο Νετανιάχου στράφηκε έπειτα στο θέμα των ομήρων, για να πει ότι αυτοί είναι οι μόνοι που «λιμοκτονούν σκόπιμα» στη Γάζα.

Επαναλαμβάνει ότι σκοπός της σημερινής συνέντευξης Τύπου είναι να «τρυπήσει τα ψέματα», όπως λέει, αναφερόμενος στη διαστρέβλωση που «διαδίδεται σε όλο τον κόσμο».

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου επιστράτευσε και το ζήτημα του αντισημιτισμού, υποστηρίζοντας ότι «κάθε σφαγή του εβραϊκού λαού είχε προηγηθεί από μαζική συκοφάντηση».

Σφοδρή επίθεση στον διεθνή Τύπο με εργαλειοποίηση σκελετωμένων παιδιών

Έπειτα δήλωσε ότι ο διεθνής Τύπος έχει υιοθετήσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, την προπαγάνδα της Χαμάς «αμάσητη».

Σε μια ανατριχιαστική κίνηση, ενώ τουλάχιστον 100 παιδιά έχουν πεθάνει από υποσιτισμό από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, έδειξε φωτογραφίες σκελετωμένων παιδιών που έχουν δημοσιευτεί στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων σε όλο τον κόσμο – στις οποίες έχουν προστεθεί ετικέτες που γράφουν «fake».

Είπε μάλιστα ότι η κυβέρνησή του κινεί αγωγή κατά των New York Times για τη χρήση, στην πρώτη σελίδα τους, φωτογραφίας ενός λιμοκτονούντος παιδιού που, όπως υποστήριξε, είχε και υποκείμενα προβλήματα υγείας. Πρόσθεσε επίσης ότι η μητέρα και ο αδελφός του παιδιού είναι υγιείς και ότι η εφημερίδα απέκρυψε τη διόρθωση.

Παράλληλα, επέκρινε την κάλυψη του Τύπου για την πείνα στη Γάζα και τη συγκρίνει με τα «μοχθηρά ψέματα που λέγονταν για τον εβραϊκό λαό στον Μεσαίωνα».

Η “μπάλα στην εξέδρα” κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων

Στην πρώτη ερώτηση που δέχτηκε από δημοσιογράφους, οι οποίοι ρωτούν γιατί δεν επιτρέπει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα, απάντησε με θράσος, ότι εδώ και δύο ημέρες ισχύει οδηγία προς τον στρατό να φέρει ξένους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, αλλά πως πιστεύει ότι «μπορεί να γίνει».

Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με τα σχόλια του Τραμπ για την πείνα στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι εκτιμά τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ. Απέφυγε να απαντήσει επί του συγκεκριμένου, λέγοντας ότι ο Τραμπ έχει πει δύο πράγματα – ότι πρέπει να απελευθερωθούν και οι 20 όμηροι και ότι η Χαμάς δεν πρέπει να βρίσκεται εκεί και πρόσθεσε πως ο Τραμπ αναγνωρίζει πως η στέρηση στη Γάζα έχει προκληθεί από τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου ερωτήθηκε στη συνέχεια από δημοσιογράφο αν η κυβέρνησή του πιστεύει ότι μπορεί ακόμη να απελευθερώσει ζωντανούς τους εναπομείναντες ομήρους, την ώρα που οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα έχουν καταδικάσει το σχέδιο της κυβέρνησης να επεκτείνει την επίθεση, ενώ χιλιάδες έχουν διαδηλώσει κατά των νέων στρατιωτικών στόχων. Είπε ότι στόχος του είναι να τους φέρει όλους πίσω ζωντανούς και να ανακτήσει τις σορούς όσων έχουν πεθάνει.

«Αν δεν κάνουμε τίποτα, δεν πρόκειται να τους βγάλουμε έξω», δηλώνει, προσθέτοντας ότι ένας «πόλεμος φθοράς δεν θα τους απελευθερώσει». «Η κίνηση για την οποία μιλάω έχει τη δυνατότητα να τους απελευθερώσει», δήλωσε.

Σε επόμενη ερώτηση, κλήθηκε να απαντήσει πώς η παράταση του πολέμου θα βοηθήσει στην επιστροφή των ομήρων και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής διοίκησης στη Γάζα.

Απάντησε ότι αν το Ισραήλ «υποχωρούσε» απέναντι στη Χαμάς, θα έπαιρνε πίσω όλους τους ομήρους, αλλά η Χαμάς θα ανασυγκροτούνταν.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι εξετάζονται «αρκετοί υποψήφιοι» για τη δημιουργία μιας νέας «μεταβατικής αρχής».

«Δεν θέλουμε να μείνουμε στη Γάζα» υποστήριξε, λέγοντας επίσης πως στόχος είναι να διασφαλιστεί πως η Χαμάς δεν θα βρίσκεται εκεί.

Ρωτήθηκε ακόμη και για το εάν ο αποκλεισμός 11 εβδομάδων που επέβαλε το Ισραήλ στην είσοδο βοήθειας προς τη Γάζα έπαιξε ρόλο στην τρέχουσα κρίση πείνας.

Ο Νετανιάχου επέρριψε και πάλι την ευθύνη στη Χαμάς επαναφέροντας το αφήγημα για λεηλασία προμηθειών και υποστήριξε ότι η οργάνωση έχει δημιουργήσει την ανθρωπιστική κρίση.

Αρνήθηκε και πάλι ότι το Ισραήλ ακολουθεί «πολιτική λιμοκτονίας» στη Γάζα – όμως παραδέχτηκε ότι υπήρξε «στέρηση» στη Λωρίδα.

Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε επίσης για τους Παλαιστινίους που σκοτώθηκαν σε εγκαταστάσεις του Gazan Humanitarian Foundation (GHF), για να κατηγορήσει και πάλι τη Χαμάς, λέγοντας ότι «πολλοί από τους πυροβολισμούς έγιναν από τη Χαμάς». Όπως επισημαίνει το BBC, η Χαμάς έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι κλέβει προμήθειες που προορίζονται για αμάχους. Πρόσφατη εσωτερική έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης δεν βρήκε αποδείξεις για συστηματική κλοπή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με πρόσφατα ρεπορτάζ του Reuters και του CNN.