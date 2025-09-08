Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές

Η δήλωση του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ από το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα.

Μετά τη διαδήλωση των συνδικάτων το Σάββατο στη ΔΕΘ, νέα συλλαλητήρια στην Αθήνα και άλλες πόλεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα με κάλεσμα του ΠΑΜΕ και εργατικών σωματείων ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Σε δήλωσή του από το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε:

«Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος. Αντί για αυτό η κυβέρνηση φέρνει ένα τερατούργημα, φέρνει τις 13 ώρες δουλειά. Εδώ και τώρα, αυτό να αποσυρθεί!

Χρειάζεται σήμερα 7ωρο, 35ωρο, 5ημερο, αξιοπρεπείς μισθοί, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά είναι που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, που απαιτούν τα συνδικάτα με τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτά στηρίζουμε και εμείς, γιατί περιέχονται, είναι συστατικά στοιχεία της πολιτικής πρότασης εξουσίας του ΚΚΕ».