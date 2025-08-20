Μάντζος: “Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις”

Ο Δ. Μάντζος υπογράμμισε την ανάγκη “να μιλήσουμε για δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι απλώς επιδόματα μίας χρήσεως που βαθαίνουν την εξάρτηση από την εκάστοτε κυβέρνηση”.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Συνδέσεις» της τηλεόρασης της ΕΡΤ με τη δημοσιογράφο Κατερίνα Δούκα ήταν σήμερα το πρωί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Δ. Μάντζος υπογράμμισε την ανάγκη «να μιλήσουμε για δομικές μεταρρυθμίσεις και σταθερά μέτρα πραγματικής ανακούφισης των πολιτών, όχι απλώς επιδόματα μίας χρήσεως που να βαθαίνουν την εξάρτηση από την εκάστοτε κυβέρνηση».

Αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στην πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσου που έκανε λόγο για «πεισματάρικα δεδομένα», με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει:

«Πράγματι, είναι πεισματάρικα τα δεδομένα. Ένας στους δύο Έλληνες δεν κατάφερε ή δυσκολεύτηκε να πάει διακοπές το φετινό καλοκαίρι, η χαμηλή αγοραστική μας δύναμη σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες της ΕΕ είναι δεδομένη, καθώς παίζουμε ντέρμπι… βυθού με τη Βουλγαρία».

«Και μόνο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αισθάνεται την ανάγκη να πηγαίνει πίσω στα χρόνια της μεγάλης κρίσης των μνημονίων για να δείξει κάποια πρόοδο με τα δικά της πεπραγμένα, αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ελληνική οικονομία», πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για «κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης» που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Επανέλαβε δε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, καθώς «αν οι όποιες αυξήσεις δεν ακολουθούν τις αυξήσεις του πληθωρισμού στα βασικά αγαθά και τις βασικές υπηρεσίες, ποτέ δεν θα είναι αρκετές», ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη κατάργησης των αντισυνταγματικών τεκμηρίων, σημειώνοντας: «Ναι στο να πιάνουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή αλλά όχι με οριζόντια τεκμήρια».

Πρόσθεσε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας πρέπει να γίνει «με θαρραλέα μέτρα ρύθμισης της αγοράς, με μια νέα Αρχή Καταναλωτή και με πραγματικό έλεγχο και εποπτεία της αγοράς και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από τη ΔΙΜΕΑ ώστε να σπάσουμε τα ολιγοπώλια και τον κύκλο της αισχροκέρδειας. Η Αρχή Καταναλωτή δεν προκαλεί δημοσιονομικό κόστος και δεν καταλαβαίνουμε γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν την υλοποιεί».

Έκανε, δε, ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, επισημαίνοντας πως «όταν είμαστε στην κορυφή πια της Ευρώπης στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, είναι προκλητικό να βλέπουμε τον Πρωθυπουργό πριν από δύο ημέρες να παιανίζει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να οικειοποιείται τις θετικές κριτικές που απέσπασαν πράγματι οι γιατροί και νοσηλευτές μας και να κλείνει τα μάτια στην κατάσταση που επικρατεί στον εξοπλισμό, στις αναμονές, στα επείγοντα, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στην κτιριολογική κατάσταση των δημοσίων νοσοκομείων».

«Χρειάζεται ένα άλλο μείγμα οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Ναι, να παράγεται πλούτος. Ναι, να υπάρχει δημοσιονομική συνέπεια και πειθαρχία. Αλλά τα πλεονεκτήματα αυτά πρέπει να διανέμονται δίκαια στους συμπολίτες μας», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

Απαντώντας σε αναφορά του Γιάννη Σμυρλή νωρίτερα στο στούντιο σχετικά με «θαύμα» της ελληνικής οικονομίας, ο Δ. Μάντζος τόνισε ότι «το… θαύμα πιστώνεται στους Έλληνες πολίτες. Είναι η ελληνική κοινωνία και η οικονομία, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, οι πολίτες αυτής της χώρας που έβαλαν πλάτη στα πολύ δύσκολα. Είναι ο λαός αυτός, ο λαός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επωμίστηκε δυσανάλογα βάρη.

Πρώτον διότι και η Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ομολογημένα πειραματίστηκαν κατά την πρώτη περίοδο της μεγάλης κρίσης υιοθετώντας δυστυχώς μέτρα στείρας λιτότητας και όχι αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων. Και δεύτερον, διότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στερηθήκαμε μια βασική αρετή: την πολιτική ενότητα και ομοψυχία. Η αντιπολίτευση τότε σύσσωμη και η Νέα Δημοκρατία πρώτη έριχνε πέτρες στην Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου και ΠΑΣΟΚ που μόνη προσπάθησε και κατάφερε να σώσει τη χώρα».

Ως προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον κ. Σμυρλή και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας «να πάμε όλοι μαζί σε μία εφημερία του Ερυθρού Σταυρού για να μην εθελοτυφλούμε και να διαπιστώσουμε μαζί ποια είναι τα… “πεισματάρικα δεδομένα”. Είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σχεδόν 40% ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Όλα αυτά δεν επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να επαίρεται ότι τα έχει καταφέρει καλά».

Ως προς τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο Δ. Μάντζος επανέλαβε την εκτίμηση ότι «η ειρήνη θα έρθει μέσα από την εκεχειρία και με τερματισμό των εχθροπραξιών, ώστε να υπάρξουν πραγματικές ειρηνευτικές διαβουλεύσεις» και τόνισε:

«Η Ελλάδα από θέση αρχής οφείλει να στέκεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας κάθε χώρας. Διότι αυτές είναι όχι μόνο κατακτήσεις του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς κοινότητας, αλλά και εγγυήσεις για τη χώρα μας.

Πενήντα ένα χρόνια μετά την κυπριακή τραγωδία και την κατοχή, είναι πολύ επικίνδυνο να αλλάζουν τα σύνορα στον χάρτη της Ευρώπης και του κόσμου με τη βία, με το δίκαιο του ισχυρού. Το διεθνές δίκαιο είναι για τη χώρα μας οδηγός και πρέπει η Ελλάδα να το εγγυάται και να αξιώνει την εφαρμογή του και στην Ουκρανία και στη Γάζα και οπουδήποτε σημειώνονται κατάφωρες παραβιάσεις του».