Μαρινάκης: Αφωνία των “εγχώριων Ζαχάροβων”

Αιχμές κατά όσων πολιτικών και κομμάτων υποστηρίζουν τη Ρωσία άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις αναφορές της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ

Ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Ρωσίδας αξιωματούχου Μαρία Ζαχάροβα κατά της Ελλάδας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

“Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να επισημανθεί και η αφωνία των «εγχώριων Ζαχάροβων», αν μου επιτρέπετε αυτή τη φράση”, σχολίασε επίσης και πρόσθεσε: “Δηλαδή των εντός Ελλάδος υποστηρικτών, όχι της κυρίας Ζαχάροβα, αλλά όλου αυτού το οποίο εκπροσωπεί, τώρα που όλο αυτό στρέφεται εναντίον θέσεων, που είναι εντελώς εκτός οποιασδήποτε πραγματικότητας, ανιστόρητες, ανακριβείς, αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα, αλλά κυρίως με την αλήθεια.” Ενώ παρέπεμψε στην ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι η κ.Ζαχάροβα με ανάρτησή της στο Telegram υποστήριξε ότι οι ίδιες οι χώρες-μέλη του ΟΑΣΕ έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τις αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκι. Ανέφερε δε ως παραδείγματα μεταξύ άλλων: «την εμπλοκή της χούντας των συνταγματαρχών στην Κύπρο το 1974, τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία το 1999, την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου το 2008 και τη στήριξη της Δύσης στο “σκηνοθετημένο πραξικόπημα του 2014” στην Ουκρανία».

Ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα για “παραβίαση της αρχής της συνεργασίας μεταξύ κρατών” λόγω του “μπλοκαρίσματος διεθνών πρωτοβουλιών συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας έως το 2018”.

Σκληρή απάντηση έδωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ. “Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων” ανέφεραν διπλωματικές πηγές, και υπενθύμισαν ότι η Πράξη του Ελσίνκι υπεγράφη τον Αύγουστο του 1975.

“Για την ατυχή αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της Τελικής Πράξεως, υπογραμμίζουμε ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα” σημείωσαν οι διπλωματικές πηγές, και παρέπεμψαν στη διεθνή κοινότητα, η οποία “έχει, κατ’ επανάληψη, εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών“.

Οι διπλωματικές πηγές παρέπεμψαν επίσης και σε δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ρητές αναφορές στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ και κατέληξαν:

“Σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία, υπενθυμίζουμε η διαφορά μας με την Βόρεια Μακεδονία επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.