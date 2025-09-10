Μαρινάκης για καλώδιο: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα βάρη

“Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα δια των υπηρεσιών που ασχολούνται με το θέμα του καλωδίου να δεχθεί ο επιμερισμός αυτός ο οικονομικός να γίνει μόνο στον Έλληνα φορολογούμενο” είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την ηλεκτροδότηση της Κύπρου και ένα έργο σημαντικό και για εμάς και για την Ευρώπη. Το στηρίζουμε, θέλουμε να γίνει, αλλά έχει μία διάσταση που δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε, που είναι ο καταμερισμός των βαρών σε οικονομικό επίπεδο. Είναι προφανές ότι ένα έργο τόσο σημαντικό και για την Κύπρο, δεν μπορεί να το πληρώσει μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Τόνισε, επίσης, πως «είμαστε κάτι παραπάνω από φίλες χώρες. Έχουμε απόλυτη ταύτιση εθνικών συμφερόντων. Είναι αδελφό κράτος η Κύπρος και, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί δεν νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ακούει συνθήματα και τίτλους, δυστυχώς αυτό γίνεται από την Αντιπολίτευση, η ίδια η πολιτική της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, και της Κύπρου έχει παράξει αποτελέσματα που δεν τα έχουμε δει για πάρα – πάρα πολλά χρόνια. Και ο ρόλος που έχει και η Ελλάδα και το Υπουργείο Εξωτερικών, τα έχει πει πολύ αναλυτικά πολλές φορές και ο κ. Γεραπετρίτης, και στο μεγάλο ζήτημα, στην ανοιχτή πληγή των 51 ετών κατοχής, μετά την παράνομη εισβολή στην Κύπρο. Αυτό δεν αμφισβητείται. Το ζήτημα αυτό του Καλωδίου, όμως, έχει και αυτή τη διάσταση. Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα δια των υπηρεσιών που ασχολούνται με το θέμα του καλωδίου να δεχθεί ο επιμερισμός αυτός ο οικονομικός να γίνει μόνο στον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό. Από εκεί και πέρα περιμένουμε χωρίς να μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο γιατί πραγματικά θέλουμε και το έχουμε αποδείξει με τις πρωτοβουλίες μας, να προχωρήσει το έργο αυτό».