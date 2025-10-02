Μαρινάκης: Η Κοβέσι επιβεβαίωσε ότι είναι “παραμύθια της Χαλιμάς” τα περί συγκάλυψης

Η Ευρωπαία εισαγγελέας “χάλασε τη σούπα” της αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη υποστηρίζει το Μαξίμου, ενώ υπενθυμίζει πως ήδη ο Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει την αναθεώρηση του “νόμου περί ευθύνης υπουργών”.

Στην κυβέρνηση “διαβάζουν” την επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, εντελώς διαφορετικά από ό,τι στην αντιπολίτευση.

Ειδικότερα εκτιμούν ότι η κ. Κοβέσι “χάλασε τη σούπα” της αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, επιβεβαιώνοντας ότι είναι “παραμύθια της Χαλιμάς” τα περί συγκάλυψης.

Στη γραμμή αυτή κινήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας σημαντική την επίσκεψη της κ. Κοβέσι και εποικοδομητικές τις συναντήσεις της με μέλη της κυβέρνησης. “Είπε πολλά και ενδιαφέροντα η κυρία Κοβέσι. Και νομίζω ότι με τον τρόπο που απάντησε επιβεβαιώθηκαν και πολλά πράγματα, τα οποία έχουμε υποστηρίξει πάρα πολλές φορές και εμείς ως κυβέρνηση, χωρίς ποτέ να υποτιμήσουμε τη σπουδαιότητα κάθε έρευνας που εξελίσσεται”, υποστήριξε.

Επικαλέστηκε ειδικότερα ότι η Ευρωπαία εισαγγελέας μίλησε για 3.000 έρευνες εν εξελίξει σε όλη την Ευρώπη και είπε ότι η διαφθορά δεν είναι μόνο ένα ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό φαινόμενο. Σχολίασε επομένως ότι δε στέκει ο ισχυρισμός της αντιπολίτευσης ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει “εγκατασταθεί” στην Ελλάδα λόγω της μεγάλης διαφθοράς, αλλά ερευνά χιλιάδες καταγγελίες, μεταξύ των οποίων και κάποιες καταγγελίες στη χώρα μας. Επικαλέστηκε επίσης ότι η κ. Κοβέσι τόνισε την υποδειγματική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, κάτι που δείχνει το εντελώς αντίθετο από διάθεση συγκάλυψης.

“Όποιος, δηλαδή, ακούσει την κ. Κοβέσι καταλαβαίνει ότι τα περί ‘συγκάλυψης’ από την ελληνική κυβέρνηση για τις έρευνες είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Πάει και αυτό το ‘παραμύθι’ και αυτό το αφήγημα. Δεν θα έχουν τι να υποστηρίξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης“, σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Σημείωσε ότι όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι δεν ταλανίζουν μόνο την Ελλάδα η υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Αναφέρθηκε δε και στις επισημάνσεις της κ. Κοβέσι για τα τελωνεία, τονίζοντας ότι και σε αυτό το ζήτημα ο τρόπος που έδρασαν οι ελληνικές αρχές στο λιμάνι του Πειραιά αποτελεί ουσιαστικά υποδειγματική διαχείριση και για άλλα λιμάνια, όπως είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

“Η ουσία είναι ότι έχουμε κάνει και εμείς από την πλευρά μας πάρα πολλές ενέργειες και σε επίπεδο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την εξάρθρωση δεκάδων μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων και προφανώς γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να αντιμετωπιστούν τέτοια νοσηρά φαινόμενα που έχουν πολύ σημαντικές ποινικές προεκτάσεις”, υποστήριξε επομένως ο κ. Μαρινάκης.

“Χαλάει η σούπα σε όσους προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν μία τραγωδία και μία δικαστική έρευνα”

Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με την κ. Κοβέσι ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ο λεγόμενος “νόμος περί ευθύνης υπουργών”, υπενθυμίζοντας ότι ήδη έχει προαναγγείλει πως θα προτείνει την αναθεώρηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Αυτό το οποίο δεν ισχύει, είναι όλο αυτό, το οποίο προσπάθησε να δημιουργήσει ως μύθο η αντιπολίτευση στη χώρα και τα πρόθυμα μέσα να υποστηρίξουν κάθε εχθρικό, όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και τη χώρα αφήγημα, ότι έχει δημιουργηθεί μια εισαγγελία στην Ευρώπη που στην πραγματικότητα έχει εγκατασταθεί μόνο στην Ελλάδα και ερευνά υποθέσεις μόνο στην Ελλάδα”, δήλωσε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

“Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε, όπως απεδείχθη και από τις επαφές που έγιναν και όπως και η ίδια επιβεβαίωσε, σε κάθε έρευνα της Δικαιοσύνης. Όμως είμαστε εδώ για να απαντάμε με στοιχεία και να ‘χαλάμε τη σούπα’ σε όλους αυτούς, οι οποίοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν μια τραγωδία, να εργαλειοποιήσουν μια δικαστική έρευνα, μπας και επιβιώσουν πολιτικά εκείνοι και τα πρόθυμα σε εκείνους μέσα μαζικής ενημέρωσης”, κατέληξε.

Το άρθρο 86 δεν εμπόδισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά πρέπει να αλλάξει

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών έκανε ό,τι μπορούσε για να μην εμποδίσει μέσω του άρθρου 86 την ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της, ο κ. Μαρινάκης τόνισε:

“Ναι, έκανε ό,τι μπορούσε για να μην εμποδίσει την ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να κάνει τη δουλειά της. Σε καμία περίπτωση δεν παρεμποδίσαμε ούτε την ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε την εγχώρια Εισαγγελία, γιατί στην υπόθεση των Τεμπών, το βασικό σκέλος της υπόθεσης δεν είναι της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι της εγχώριας Εισαγγελίας και του ανακριτή Λάρισας, που τώρα η υπόθεση αυτή, μέσω του Εισαγγελέα, θα πάει στον Πρόεδρο Εφετών Λάρισας για να οδηγηθεί στο ακροατήριο. Και έκανε ό,τι μπορούσε ούτως ώστε να χυθεί φως στην υπόθεση. Και το ξαναλέω, ήδη δύο διατελέσαντες Υπουργοί, ένας Υπουργός και ένας Υφυπουργός, μέλλει να κριθούν, επίκειται να κριθούν από το Δικαστικό Συμβούλιο”.

Τόνισε επίσης ότι δεδομένου πως το Σύνταγμα αλλάζει μόνο με τη διαδικασία της αναθεώρησης, εάν η κυβέρνηση καταργούσε “με ‘έναν νόμο και ένα άρθρο’, όπως έλεγε κάποιος πρώην πρωθυπουργός, καλή του ώρα εκεί που είναι” το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, τότε θα διέπραττε σοβαρότατα αδικήματα.

“Αν συμφωνούμε λοιπόν, φαντάζομαι συμφωνούμε, ότι απαγορεύεται μια Κυβέρνηση να αλλάξει ένα άρθρο του Συντάγματος με έναν ‘νόμο και ένα άρθρο’, τότε τι θα μπορούσε να κάνει η Κυβέρνηση; Το άρθρο 86 υπάρχει, ισχύει, υφίσταται, μας υποχρεώνει να μην το προσπεράσουμε. Και μας υποχρεώνει, όχι εμάς εδώ, τους βουλευτές, να αξιολογούν κάθε δικογραφία που έρχεται στη Βουλή”, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Επικαλέστηκε δε όσον αφορά στα Τέμπη ότι δεν είναι πολλές περιπτώσεις που δύο διατελέσαντες Υπουργοί έχουν βρεθεί ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου με τη διαδικασία του άρθρου 86 για να κριθούν από τον φυσικό δικαστή. “Για τη δε περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακολουθήθηκε επίσης η διαδικασία του άρθρου 86, στοιχεία σοβαρά δεν υπήρχαν. Έκαναν το καθήκον τους οι βουλευτές, ακολουθήθηκε αυτό το οποίο προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα”, υποστήριξε και πρόσθεσε: “Το Σύνταγμα, ναι, θέλουμε να αλλάξει, να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά, συγγνώμη, δεν πρόκειται να καταστρατηγήσουμε τα πάντα. Και ούτε νομίζω ότι κανένας το ζητάει αυτό, πολλώ δε μάλλον η Ευρωπαία Εισαγγελέας”.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι στόχος της πρότασης που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση του άρθρου 86 θα είναι να μην εξαρτάται από κομματικούς συσχετισμούς η παραπομπή ή μη διατελέσαντες υπουργού. Διευκρίνισε ότι θα υπάρχει φίλτρο όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά μπορεί να είναι ένα δικαστικό φίλτρο. Ενώ κάλεσε και τα άλλα κόμματα να στηρίξουν την αναθεώρηση του άρθρου 86 δεδομένου ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

Στο ερώτημα τέλος εάν η αναφορά Κοβέσι περί εισβολής εγκληματικών οργανώσεων από την Κίνα, σχετίζεται με πιέσεις από ΕΕ και ΗΠΑ για αναθεώρηση της παρουσίας της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

“Δεν έχει να κάνει αυτό, με αυτό το οποίο με ρωτάτε. Αυτό έχει να κάνει με μια πολύ σοβαρή υπόθεση με πολύ μεγάλες ποινικές προεκτάσεις, όπου από ό,τι φαίνεται η Ελληνική Πολιτεία και οι διωκτικές Αρχές έχουν δράσει υποδειγματικά και η δράση αυτή και η στάση αυτή αποτελεί παράδειγμα για υπόλοιπα λιμάνια, όχι μόνο της Ελλάδας, εννοεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας και της υπόλοιπης Ευρώπης”.