Τα αυστηρά μηνύματα της Κοβέσι προς την ελληνική κυβέρνηση

Το άρθρο 86, έβαλε στο στόχαστρό της η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι κατά τη συνέντευξή Τύπου της στην Αθήνα. Η οργή της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η ατάκα που θα συζητηθεί για τα Τέμπη.

Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, αναφορικά με το Άρθρο 86 Συντάγματος και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών απέστειλε η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, κατά τη Συνέντευξη Τύπου που έδωσε, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη της στην Ελλάδα.

«Αλλάξτε το Σύνταγμα και αυτό δεν θα συμβεί ξανά» είπε η Λάουρα Κοβέσι όταν ρωτήθηκε σχετικά με το «ανάχωμα» που έχουν δεχθεί οι Έλληνες ευρωπαίοι εισαγγελείς στα αιτήματα τουσ για έλεγχο πολιτικών προσώπων από τη Βουλή στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της σύμβασης 717, κάνοντας λόγο για «παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης».

Η επικεφαλής της EPPO αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναθεωρηθεί το ελληνικό Σύνταγμα, επισημαίνοντας ότι το άρθρο 86 έρχεται σε αντιπθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. «Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης κατά τη χθεσινή μας συνάντηση, είπε πώς υπάρχει η πρόθεση να αλλάξει. Ελπίζω να υπάρξει μια πολιτική απόφαση και να γίνει σύντομα. Σύντομα είναι καλύτερα για την επίλυση των προβλημάτων. Αν δεν αλλάξει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι (ως προς τη δίωξη πολιτικών προσώπων) γιατί λειτουργούμε με βάση την ελληνική νομοθεσία. Η EPPO είναι μέρος του εθνικού συστήματος, δεν είμαστε κάποιοι που μένουν στο Λουξεμβούργο, δεν είμαστε ξένοι, Υπάρχει παρανόηση σε αυτό».

Η Λάουρα Κοβέσι απάντησε σε ερωτήσεις γύρω από τη διαφθορά εξηγώντας «δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει παντού, δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Το θέμα είναι πως τα ελέγχουμε αυτά τα φαινόμενα και αν βάζουμε τη βρωμιά κάτω από το χαλί ή όχι».

Ως προς τις επικρίσεις που δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι δεν είναι ανεξάρτητος θεσμός, αλλά έχει στόχο να δρα κατά της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε: «το γεγονός ότι λένε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη είναι fake news. Φαίνεται από τον τρόπο οργάνωσης της και πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι. Το ίδιο και οι εισαγγελικοί λειτουργοί του ελληνικού κλιμακίου που δεν δέχονται εντολές από κανέναν. Όλες οι έρευνες είναι υπό την εποπτεία του Λουξεμβούργου, υπάρχουν τρεις γενικοί εισαγγελείς και μόνο μόνιμα μέλη μπορούν να δώσουν οδηγίες, κανείς δεν μπορεί να παρέμβει. Η ανεξαρτησία είναι η κόκκινη γραμμή και δεν επιτρέπω να ξεπεραστεί».

Κατά την έναρξη της ομιλίας της, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας αναφέρθηκε αναλυτικά στην επιχείρηση «Καλυψώ» αποκαλύπτοντας πως επί της ουσίας αυτή η υπόθεση ήταν ο λόγος που την έφερε στην Ελλάδα. Η Λάουρα Κοβέσι έστειλε μήνυμα και προς τις εγκληματικές οργανώσεις που λειτουργούν μέσω των ευρωπαϊκών τελωνείων μέσα από το Γ’ Τελωνείο του Πειραιά, όπου διενεργήθηκε η Συνέντευξη Τύπου.

Η επικεφαλής της EPPO γνωστοποίησε ότι κύριο μέλημα των συναντήσεών της ήταν η επιχείρηση «Καλύψω» και η τελωνειακή απάτη που λαμβάνει χώρα στα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενη σε εγκληματικές οργανώσεις με χώρα προέλευσης κυρίως την Κίνα. «Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς τα κυκλώματα. Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν και δεν υπάρχει πια καταφύγιο για εσάς» είπε κατά την ομιλία της.

«Το εμπόριο είναι καίριο, ωστόσο πρέπει να είναι και δίκαιο και πρέπει να ακολουθούνται οι νόμοι και να πληρώνονται οι φόροι. Αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όπως πρέπει. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι φόροι δεν πληρώνονται όπως πρέπει. Ήρθα στον Πειραιά για να προειδοποιήσω ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας μεγάλων κυκλωμάτων οργανωμένων με τελωνειακούς, εμπόρους και άλλους κρατικούς υπαλλήλους. Κλέβουν από τα χρήματα μας και αποδυναμώνουν την ασφάλεια μας. Η επιχείρηση Καλυψώ που άρχισε στον Πειραιά είναι η μεγαλύτερη στο είδος της. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις, ύψους χιλιάδων κοντέινερ 250 εκατομμύρια ευρώ» τόνισε.

Όπως ανέφερε «η επιχείρηση Καλυψώ είναι μια επιτυχία που πρέπει να αρχίζει να λειτουργεί συστηματικά. «Στις χθεσινές συναντήσεις που είχα, συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο και πρέπει να υλοποιηθεί. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει κοινή κατανόηση για το τι θα κάνουμε, με ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου που θα ενδυναμωθεί. Θέλω να συμβεί το ίδιο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γιατί έχουμε ανακαλύψει ένα καινούργιο πεδίο οργανωμένου εγκλήματος, γίνεται δυνατότερο και αυτό είναι μη αποδεκτό. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Εχουμε συνομιλίες για οργάνωση δολοφονιών σχετικά με την τελωνειακή απάτη, μιλάμε κυρίως για εγκληματικές οργανώσεις τρίτων χωρών, κυρίως με προέλευση από την Κίνα, και πρέπει να παλέψουμε πίσω ως ευρωπαίοι. Ο νόμος είναι ίσος για όλους» είπε.

Σε άλλο σημείο είπε: «Δεχόμαστε εισβολή από τρίτες χώρες και κυρίως κινέζικες εγκληματικές οργανώσεις και πρέπει να κάνουμε κάτι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η διαφθορά είναι παντού όχι μόνο στην Ελλάδα και δεν είναι υποχρέωση των εισαγγελέων να λύσουν το ζήτημα. Η διαφθορά αφορά τση ζωή μας γενικά γιατί συνδέεται με τη φτώχεια. Το οικονομικό έγκλημα μπορεί να σκοτώσει, τα Τέμπη είναι μια τέτοια περίπτωση».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα που έχουν προκύψει μέσα από τις έρευνες του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Για χρόνια εγκληματίες με βοήθεια κρατικούς λειτουργούς έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα που στόχο είχαν να βοηθήσουν αγρότες και όχι για να πληρωθούν βίλες και αυτοκίνητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε το ακρωνύμιο για τη διαφθορά. Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και η έρευνα ήταν επιφανειακή. Είναι ώρα να καθαρίσουμε τους σταύλους του Αυγεία και η δικαιοσύνη πρέπει να συνεισφέρει».

Η ίδια επανήλθε στο ζήτημα της αναθεώρησης του Συντάγματος εξηγώντας πως η διερεύνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας του άρθρου 86. «Αλλά το Κοινοβούλιο μπορεί να το αλλάξει αυτό με την αναθεώρηση» ανέφερε και τόνισε: «θα πρέπει να σχολιάσει ότι η Δικαιοσύνη δεν είναι ριάλιτι σόου. Αν θες να βοηθήσεις, μην βάζεις τους μάρτυρες να μιλάνε στην τηλεόραση για να μην ενημερώνονται οι ύποπτοι. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι ένας ξένος θεσμός, είμαστε εδώ να μείνουμε παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Όποιος προσπαθεί να εκφοβίσει, ας το σκεφτεί δύο φορές..».

Για Τέμπη

Αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών και τη σύμβαση 717 που ερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μίλησε για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης. «Δεν είμαι ενθουσιασμένη με το άρθρο 86 γιατί η δικαιοσύνη παρεμποδίστηκε» είπε εκφράζοντας τα θερμά συλλυπητήρια της προς τους γονείς και συγγενείς των θυμάτων. «Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να κλείσει η πληγή είναι με την επιτυχία της Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη». εξήγησε.

Ως προς το ζήτημα της ύπαρξης παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη, όπως είπε δεν επεκτάθηκε η έρευνα σε αυτό το σκέλος καθώς δεν υπήρξαν τα απαραίτητα στοιχεία. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την έρευνα για το καλώδιο, δίχως ωστόσο να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.