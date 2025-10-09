Μαρινάκης: Πολιτική η διαφωνία Βορίδη – Βάρρα

Το μόνο που επιβεβαίωσε ο πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση Μαξίμου, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι αυτά τα πολιτικά ζητήματα, δεν συνιστούν ποινική ευθύνη Βορίδη.

Για μία “γνωστή διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο” μεταξύ του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, και του πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Υποστήριξε μάλιστα ότι “δεν είναι κάτι καινούριο, δε γίναμε σοφότεροι” και έσπευσε να προσθέσει: “Το μόνο που επιβεβαίωσε η κατάθεση του κ.Βάρρα είναι ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση Μαξίμου και καμία διάθεση συγκάλυψης από πλευράς Μαξίμου”.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε επίσης: “Αυτό δε σημαίνει ότι – με δεδομένη αυτή την πολιτική διαφωνία- περιγράφεται όποια ποινική ευθύνη Βορίδη. Ενα αφήγημα που προσπαθούσε να χτίσει η αντιπολίτευση χωρίς στοιχεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Η θέση μας δεν αλλάζει ως προς την υποτιθέμενη ποινική ευθύνη του κ.Βορίδη”.

Στο ακόλουθο ερώτημα εάν έχει πολιτική ευθύνη ο κ.Βορίδης, απέφυγε τις… κακοτοπιές, απαντώντας με ένα άλλο ερώτημα: “Αν έχει ευθύνη που εφάρμοσε κάτι, που προβλεπόταν ήδη νομικά και το εισηγήθηκε η τότε διοίκηση, η οποία ήταν ορισμένη από την προηγούμενη κυβέρνηση, έχει να κάνει με την εφαρμογή της τεχνικής λύσης. Είναι άδικο να χρεώνεται στον κ.Βορίδη κάτι που ίσχυε χρόνια και το κληρονόμησε”.

Στην επισήμανση ότι ο κ.Βάρρας παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και στο ερώτημα εάν τα όσα είπε στην εξεταστική εκφράζουν το Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε απλώς: “Σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν άλλαζε η σχέση εργασίας αυτή. Μετά θα μας κατηγορούσαν για εκδικητική απομάκρυνση”.

Ερωτηθείς εάν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα της Νέας Αριστεράς για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη- Βάρρα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ.Μαρινάκης παρέπεμψε στη Βουλή, σχολιάζοντας όμως ότι: “Η αντιπολίτευση υποβάλλει αιτήματα επί δικαίων και αδίκων. Εφόσον το αίτημα έχει βάση θα το εξετάσει η εξεταστική”.

Ως προς τις συγκεκριμένες καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για ιδιωτικές εταιρείες, ο κ Μαρινάκης επισήμανε ότι ο κ.Βάρρας είπε ότι δεν γνώριζε κάτι ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: “Ο κ. Βορίδης απάντησε στον κ. Βάρρα, ήταν σαφής, αναλυτικός, επιφυλάχθηκε για τις υπόλοιπες ενέργειες”.

Στα επίμονα δημοσιογραφικά ερωτήματα εάν υιοθετεί το Μαξίμου όσα είπε ο κ.Βάρρας στην εξεταστική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε: “Εγώ απάντησα ότι υπάρχει πολιτική διαφωνία. Αυτά είναι ζητήματα πολιτικά, δεμ συνιστούν ποινική ευθύνη. Εμείς κληθήκαμε ως ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσουμε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες και δώσαμε ξεκάθαρη απάντηση. Σε όλα τα άλλα έχει ειπωθεί η άποψη του κ.Βάρρα και υπάρχει η απάντηση Βορίδη προς αξιολόγηση”.