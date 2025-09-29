Μαξίμου: Δεν κάναμε μοντάζ στη φωτογραφία Μητσοτάκη – Τραμπ

Το email του Λευκού Οίκου έδωσε στη δημοσιότητα το Μαξίμου απαντώντας στους ισχυρισμούς ότι δεν φωτογραφήθηκε στην πραγματικότητα ποτέ ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον πρωθυπουργό.

Την κατηγορία ότι η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι, με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, κατά τη δεξίωση που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους ηγέτες που μετείχαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δεν ήταν πραγματική αλλά προϊόν μοντάζ, αποκρούει το Μαξίμου, δίνοντας στη δημοσιότητα το εισερχόμενο email από το Λευκό Οίκο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρουσίασε ειδικότερα την ηλεκτρονική αλληλογραφία με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου, στην οποία επισυνάπτεται η σχετική φωτογραφία από τον Λευκό Οίκο και από τους σχετικούς συνεργάτες. Σημειωτέον ότι, στο print screen που δημοσιοποίησε το Μαξιμου έχει σβηστεί μέρος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αποστολέα για προφανείς λόγους.

Σημείωσε δε ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο πρωθυπουργός συμμετείχε στη συγκεκριμένη δεξίωση – εκδήλωση και έκανε λόγο για κοπτοραπτική με στόχο τη δημιουργεί εντυπώσεων με χυδαία ψέματα. Παρέπεμψε δε όσους αμφισβητούν πως ο κ. Μητσοτάκης και η σύζυγος του φωτογραφήθηκαν με το ζεύγος Τραμπ να απευθυνθούν στο Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς εάν ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, όπως και άλλοι ηγέτες, στήθηκαν στο πλευρό του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ ή έβγαλαν μια φωτογραφία οι δυο τους και στη συνέχεια ο Λευκός Οίκος έφτιαξε τη φωτογραφία, ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

“Ο πρωθυπουργός παρευρέθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση, φαντάζομαι, είναι προφανές, θα φωτογραφήθηκε, όπως και οι υπόλοιποι ηγέτες, και μας εστάλη αυτή η φωτογραφία. Όποιος, λοιπόν, ισχυρίζεται ότι γίνει μοντάζ, γιατί ο ισχυρισμός είναι ότι είναι μονταζιέρα από εμάς, από το Μαξίμου, καλό είναι ν’ απευθυνθεί στους συνεργάτες του Προέδρου των ΗΠΑ και αν θέλει, εκείνοι, δεν ξέρω, μπορεί να πάρουν περισσότερο στην πλάκα αυτόν τον ισχυρισμό, να πει ότι έχει γίνει μοντάζ. Αλλά, το να κάθομαι εγώ να απαντάω τι συνέβη με μια φωτογραφία η οποία εστάλη από τις ΗΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτός των αρμοδιοτήτων και των δικών μου και της κυβέρνησης.”

Το εισερχόμενο email από το Λευκό Οίκο: