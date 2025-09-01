Μητσοτάκης: 650 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση σχολείων μέσω του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”

Αύξηση του προϋπολογισμού ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, προκειμένου να ανακαινιστούν περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

Μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκα Χαρδούβελη και τους διευθύνοντες συμβούλους της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, της Eurobank Φωκίωνα Καραβία, της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μυλωνά και της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου.

Η σημαντική επέκταση του προγράμματος θα υλοποιηθεί μέσω επιπλέον δωρεάς 300 εκατομμυρίων ευρώ, σε βάθος τριετίας, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία προστίθεται στα 100 εκατομμύρια που έχουν ήδη προσφέρει, με αποτέλεσμα η συνολική συνεισφορά τους να ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τους πόρους ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ που διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, αυξάνει τον συνολικό προϋπολογισμό για τις παρεμβάσεις στα σχολεία στα 650 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο να υλοποιηθούν έργα σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες.

Ο πρώτος κύκλος ουσιαστικών έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης, που αφορά 431 σχολικές μονάδες, θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της προσεχούς σχολικής χρονιάς.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τα τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα για την απόφασή τους να πολλαπλασιάσουν τη συνεισφορά τους για την υλοποίηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Στο πλαίσιο της σύσκεψης επισημάνθηκε η ιδιαίτερα αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού τομέα, χάρη στην οποία ήταν εφικτή η ταχύτατη εκτέλεση των έργων σε αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους υγιεινής και εσωτερικούς χώρους όλων των σχολείων που εντάχθηκαν στον πρώτο κύκλο του «Μαριέττα Γιαννάκου», σε διάστημα λίγων μηνών.

Τονίστηκε, επίσης, η σημασία του Προγράμματος για χιλιάδες μαθητές, γονείς, καθώς και τις τοπικές κοινωνίες, ειδικά για παιδιά και εκπαιδευτικούς με αναπηρία, με δεδομένο ότι η κατασκευή υποδομών προσβασιμότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εργασιών σε όλα τα σχολεία.

Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” αποτελεί ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα σύμπραξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για καλό σκοπό.

Όταν ξεκινήσαμε να το σχεδιάζουμε, κάναμε τις πρώτες επικοινωνίες και τότε σας ευχαριστήσαμε θερμά για την πρώτη εξαιρετικά ευγενική χορηγία ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υλοποιήθηκε ακριβώς όπως σχεδιάστηκε.

Είχαμε προγραμματίσει να ανακαινίσουμε 431 σχολεία, τα οποία θα παραδοθούν στους μαθητές, δασκάλους και καθηγητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 431 σχολεία θα παραδώσουμε σε λίγες μέρες από τώρα. Κι αυτό δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε πετύχει χωρίς την ευγενική πρώτη χορηγία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Θέλω να σας μεταφέρω και πάλι τα βιώματά μου, τα οποία νομίζω ότι θα γίνουν και πολύ πιο έντονα όταν με το καλό ανοίξουν τα σχολεία, από πολλές περιοχές της χώρας όπου διεξάγονται, αυτή τη στιγμή ακόμα που μιλάμε, εργασίες για την ανακαίνιση των σχολείων.

Καινούργιες τουαλέτες, βαψίματα, προσβασιμότητα στα παιδιά, αλλά και στους δασκάλους και καθηγητές με αναπηρία και φυσικά ανακατασκευή των προαύλιων χώρων. Τα γηπεδάκια μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι βρίσκονται στις αυλές των σχολείων που επισκευάζονται, ξαναγίνονται καινούργια.

Κάθε σχολείο είναι ένα “κύτταρο” χαράς και γνώσης για την τοπική κοινωνία και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και γι΄ αυτό και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες δεσμεύονται και για τον επόμενο χρόνο, με ορίζοντα, όμως, να έχουμε μία αντίστοιχη δωρεά και για τα επόμενα τρία χρόνια, 100 εκατομμύρια κάθε χρόνο.

Αυτό μας δίνει μία δύναμη πυρός, ύψους 400 εκατομμυρίων από τον ιδιωτικό τομέα, στα οποία θα προστεθούν άλλα 200 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για να μπορέσουμε να επισκευάσουμε χιλιάδες σχολεία εντός της επόμενης τριετίας.

Και νομίζω ότι αυτή η εμβληματική παρέμβαση θα δώσει πραγματικά χαρά και ικανοποίηση σε δεκάδες χιλιάδες μαθητές, οι οποίοι θα μπορούν πια να πηγαίνουν σε σχολεία, τα οποία θα τηρούν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Γι’ αυτό και νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι, θα έλεγα, εμβληματικό και ως προς άλλες πρωτοβουλίες που μπορεί το κράτος να δρομολογήσει με τον ιδιωτικό τομέα συνολικά, γιατί πράγματι αν αθροίσουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα.

Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πολύ ευγενική πρόσθετη και πολύ σημαντική πρόσθετη χορηγία. Εμείς εγγυόμαστε ότι όπως συνεργαστήκαμε εξαιρετικά για να υλοποιήσουμε την πρώτη φάση του προγράμματος, το ίδιο θα κάνουμε, ώστε κάθε χρόνο να μπορούμε να παραδίδουμε πλήρως ανακαινισμένα έναν σημαντικό αριθμό ελληνικών σχολείων».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης, ανέφερε από την πλευρά του: «Κύριε Πρωθυπουργέ, εκ μέρους όλων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνάντηση και τον χρόνο που διαθέτετε μαζί μας.

Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, με αίσθημα ευθύνης στην πρόσκληση της Πολιτείας, συνεισέφεραν πέρυσι 100 εκατ. ευρώ στο εμβληματικό πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”.

Σήμερα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση το αποτέλεσμα αυτής της συνεισφοράς: 430 σχολεία σε όλη τη χώρα ανακαινίστηκαν και υποδέχονται σε λίγες ημέρες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε ένα καλύτερο περιβάλλον.

Αυτό ήταν το πρώτο βήμα μας, ο κύκλος παραμένει ανοιχτός. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, κ.κ. Βασίλης Ψάλτης, Φωκίων Καραβίας, Παύλος Μυλωνάς και Χρήστος Μεγάλου αποφάσισαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να εισφέρουν και φέτος 100 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική προσφορά της διετίας στα 200 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι η επένδυση στην Παιδεία, είναι επένδυση στα θεμέλια της προόδου για όλη τη χώρα, όλους τους πολίτες.

Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης, θα ήθελα να τονίσω ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ως πυξίδα τους την κοινωνική ευθύνη. Δεν είναι τυχαίο πως όποτε προκύψει μια μεγάλη ή έκτακτη ανάγκη, οι τράπεζες είναι ο πρώτος φορέας που ανταποκρίνεται στην έκκληση της Πολιτείας. Και πάντοτε συνεισφέρουν άμεσα, ουσιαστικά, αποτελεσματικά και σε μεγάλη κλίμακα.

Επιγραμματικά, από τις πολλές σχετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, ξεχωρίζω τις χορηγίες για δράσεις πυροπροστασίας, τη δωρεά 50 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλία, αλλά και τη δωρεά προς το Ζωγράφειο Λύκειο, που αποτελεί σύμβολο για τον Ελληνισμό στην Κωνσταντινούπολη.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αναπτύσσονται παράλληλα με τη συνεπή μας στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικό είναι ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον Ιούνιο, ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα ήταν ο δεύτερος υψηλότερος στην Ευρωζώνη, και έφτασε το 18%.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό και ανθεκτικό, όπως έδειξαν άλλωστε και τα αποτελέσματα των πρόσφατων stress tests της ΕΒΑ, στηρίζει την οικονομία, όπως δείχνει η πιστωτική επέκταση και έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην εταιρική κοινωνική προσφορά.

Μέχρι σήμερα, σε αγαστή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και την “ΚΤΥΠ”, υλοποιήσαμε την πρώτη φάση του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”. Και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την ίδια άριστη συνεργασία μας μέχρι την ολοκλήρωση όλου του κύκλου της προσφοράς μας».