Μητσοτάκης από Κοπεγχάγη: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να ενεργοποιήσει τους πόρους για την άμυνα

Στο επίκεντρο της ατζέντας της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη αναμένεται να βρεθούν ασφάλεια, Άμυνα της Ε.Ε., καθώς και η ενίσχυση και χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Την επιτακτικότητα της ανάγκης να αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους οικονομικούς πόρους της, ώστε να ενισχύσει την άμυνά της, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευσή του στην άτυπη Σύνοδο των ηγετών της ΕΕ που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πρωθυπουργού:

«Στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα για τη γεωστρατηγική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η γενικότερη παγκόσμια αναταραχή, δημιουργούν την αίσθηση του κατεπείγοντος ως προς την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει επιτέλους από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση.

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες που εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν τις αμυντικές της δαπάνες σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του μέσου όρου. Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Προφανώς, πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής».

Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού Δημήτρης Παπαμήτσος

Υπενθυμίζεται πως στο επίκεντρο της ατζέντας της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναμένεται να βρεθούν ασφάλεια, Άμυνα της Ε.Ε., καθώς και η ενίσχυση και χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Σύνοδος αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων των Ευρωπαίων ηγετών για την ασφάλεια και την ενίσχυση των κοινών αμυντικών ικανοτήτων της Ενωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το διήμερο 23-24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου και θα συζητηθεί αναλυτικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι σε βάρος των νοτίων συνόρων, τα οποία επίσης δέχονται απειλές.

Επιπλέον θα επισημάνει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων πρέπει να καλύπτει και τον Νότο.