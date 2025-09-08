Μητσοτάκης – Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Εξαιρετικό το επίπεδο συνεργασίας Πολιτείας και Εκκλησίας της Ελλάδος  

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον οποίο συζήτησαν κάποιες εκκρεμότητες με την ευκαιρία της αρχής του πολιτικού και εκκλησιαστικού έτους, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, “με πολλή χαρά και αισθήματα αγάπης”, αναφέροντας πως “είμαστε στην αρχή, εξάλλου, και του πολιτικού αλλά και του εκκλησιαστικού έτους, οπότε είναι πάλι μια ευκαιρία να συζητήσουμε για τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε και να επανεπιβεβαιώσουμε, πιστεύω, το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στο Μέγαρο Μαξίμου ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Έχουμε, νομίζω, κάνει πολύ σημαντικά βήματα, έχουμε λύσει πολλές εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε από κοινού, μαζί, όπως οφείλουμε, τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Οπότε, και πάλι, καλώς ήρθατε”.

Με τη σειρά του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς όπως σχολίασε, “μέσα στο βάρος των πολλών σας προβλημάτων βρίσκετε τον χρόνο, κάθε φορά που χρειάζεται, να τα λέμε και να συναποφασίζουμε, με πολλή χαρά”.