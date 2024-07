Μητσοτάκης για βίντεο κλιπ Coldplay στο Ηρώδειο – “Εξαιρετική προβολή της χώρας μας”

O Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε σε ανάρτησή του το βίντεο κλιπ των Coldplay, που γυρίστηκε στο Ηρώδειο τον Ιούνιο. Η φωτογραφία που δημοσίευσε.

Κυκλοφόρησε σήμερα το βίντεο κλιπ των Coldplay, το οποίο γυρίστηκε στις 10 Ιουνίου στο Ηρώδειο, όταν το συγκρότημα ήρθε στην Ελλάδα για να δώσει τις δύο συναυλίες του στο ΟΑΚΑ.

Το βίντεο συνοδεύει το πρώτο τους σινγκλ μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ, “Moon Music”. Στο κλιπ, στο οποίο είχαν συμμετάσχει εκατοντάδες Έλληνες φαν του βρετανικού συγκροτήματος, είναι “πλημμυρισμένο” από τα γνωστά φωτεινά βραχιολάκια και είναι “ντυμένο” με εικόνες εντός και εκτός του Ηρωδείου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε σε νέα του ανάρτηση στα social media το εν λόγω βίντεο κλιπ.

“Εξαιρετική προβολή για την χώρα μας! Thank you for the amazing experience Coldplay!” έγραψε χαρακτηρισρικά στον λογαριασμό του στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία με εκείνον και τη συζύγό του Μαρέβα και τους Coldplay.

“Σας ευχαριστούμε για τη φανταστική εμπειρία Coldplay”, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός στα αγγλικά.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη