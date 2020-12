Μητσοτάκης: "Κλέβω" λίγο χρόνο τα βράδια για να διαβάσω το βιβλίο του Ομπάμα

Μήνυμα στην παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα «Γη της Επαγγελίας» έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ADVERTISING

Αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει ήδη διαβάσει τα δύο τρίτα του βιβλίου, “κλέβοντας λίγη ώρα τα βράδια ή, μερικές φορές, όταν βρίσκομαι στο αεροπλάνο σε ταξίδια που μου δίνουν κάποιο ελεύθερο χρόνο”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε εξάλλου ότι θεωρεί γλαφυρό το λόγο του Ομπάμα, αλλά και ταιριαστό με την ισχύ των ιδεών του, που από outsider τον κατέστησαν ηγέτη πρώτου μεγέθους. Και επισημαίνει ότι έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τις εκθέτει, τώρα, αφού έχουν ήδη δοκιμαστεί στον ρεαλισμό δύο προεδρικών θητειών.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι σε συνθήκες πανδημίας και διεθνών οικονομικών αναταράξεων, ο Ομπάμα καταθέτει τα δικά του «οδόσημα» στον παγκόσμιο προβληματισμό και για τη μετα-Covid εποχή.

“Ως αναγνώστης-πολιτικός, θα επισήμαινα την προσήλωση του Προέδρου στις αρχές της φιλελεύθερης Δημοκρατίας, του εκσυγχρονισμού και της κοινωνικής φροντίδας.

Αλλά και την πίστη του στην μετριοπάθεια: Ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ ομολογεί ότι ανέκαθεν υπήρξε μεταρρυθμιστής και όχι επαναστάτης. Ένας οπαδός της ανοιχτής οικονομίας, που, όμως, δεν δίστασε να κρατικοποιήσει πρόσκαιρα την αυτοκινητοβιομηχανία για να τη σώσει. Και, βέβαια, έθεσε τον ιδιωτικό τομέα προ των ευθυνών του στην οικολογική τραγωδία του 2010, στον Κόλπο του Μεξικού”, ανέφερε επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε σε δύο χαρακτηριστικά τα οποία διατρέχουν όλο το βιβλίο του: Πρώτον, στο διαρκές ερώτημα που θέτει ο Πρόεδρος στον εαυτό του, αν κάθε φορά, αποφάσιζε σωστά. “Αυτή η αγωνία νομίζω ότι κρατά κάθε ηγέτη προσηλωμένο στο στόχο του, αλλά και σε επαφή με τους συμπολίτες του”, σχολίασε.

Και δεύτερον στάθηκε στο σύνθημα: Yes, we can. Τρεις λέξεις, που χειραφετήθηκαν απ’ την προεκλογική του εκστρατεία για να πυροδοτήσουν την πολιτική του συνολικά. “Πεποίθηση, που και εγώ πιστεύω ότι, όταν τη συμμερίζονται πολλοί, τότε γίνεται συλλογική κίνηση που οδηγεί σε πραγματικά - σε χειροπιαστά αποτελέσματα” πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο τόμο της αυτοβιογραφίας του ο Πρόεδρος Ομπάμα περιγράφει τη δράση του από το 1989 έως το 2011.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα έκλεισε το μήνυμα του με την ευχή, το βιβλίο αυτό να διαβαστεί και, κυρίως, να δώσει αφορμές για σκέψη και περίσκεψη. “Οι αρχές, οι επιλογές και οι πολιτικές συμπεριφορές Ομπάμα αξίζουν να περάσουν τον Ατλαντικό για να φτάσουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Για να βοηθήσουν, έτσι, και τη δική μας προσπάθεια να μετατρέψουμε την ήπειρό μας και την πατρίδα μας σε μία αληθινή «Γη της Επαγγελίας»”, κατέληξε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.