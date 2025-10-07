Μητσοτάκης: Ο λαϊκισμός μπορεί να ξαναφουντώσει γρήγορα 

Από το βήμα του ΣΕΒ ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα. Προειδοποίησε για “πολιτικούς πειραματισμούς”, τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ισχυρής κυβέρνησης και άφησε έμμεσες αιχμές κατά Τσίπρα με σαφείς αναφορές στο 2015

Νέο μήνυμα διαφύλαξης της πολιτικής σταθερότητας, ως προϋπόθεση για οικονομική προοπτική, έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

Εν αναμονή δε του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και με αφορμή τη νέα κυβερνητική κρίση στη Γαλλία, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε “πόσο γρήγορα ο λαϊκισμός μπορεί να ξαναφουντώνει και να μεταλλάξει κάθε οικονομική δυσκολία σε συστημική αμφιβολία”. Ενώ απευθυνόμενος στους βιομηχάνους και επιχειρηματίες υπενθύμισε εμμέσως πλην σαφώς τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι από χώρα παρίας το 2015 η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες. Εκτίμησε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, “μίας κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά που διαδέχθηκε το διχασμό και τις συγκρούσεις”, αλλά και μίας “εσωτερικής σταθερότητας από μία πολιτική που μπορεί να μετατρέπει τη συλλογική ανάπτυξη σε ευημερία για τους πολλούς”.

Επέμεινε δε ιδίως στην πολιτική σταθερότητα “με δεδομένες τις κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως αυτή της Γαλλίας, βλέποντας πόσο γρήγορα ο λαϊκισμός μπορεί να ξαναφουντώνει και να μεταλλάξει κάθε οικονομική δυσκολία σε συστημική αμφιβολία”. Τόνισε επομένως ότι πρέπει “να αντιληφθούμε πόσο πολύτιμο είναι το άυλο προτέρημα της πολιτικής σταθερότητας της σημερινής Ελλάδας”.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε στα μέλη του ΣΕΒ: “Εσείς ως επιχειρηματίες αναγνωρίζετε τη σημασία αυτής της συνάρτησης. Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική δίχως πολιτική σταθερότητα. Επενδύσεις χωρίς σταθερό περιβάλλον. Πρόοδος χωρίς κανόνες σε συνθήκες ομαλότητας και κοινωνικής συνοχής. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που η χώρα μας κατέκτησε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Για αυτό είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια”.

Σχολίασε μάλιστα ότι: “Είναι δυσάρεστο να πρέπει να έρχονται σημαίνοντες άνθρωποι από το εξωτερικό να μας θυμίζουν τα προφανή που εμείς μέσα στην τοξικότητα της πολιτικής σύγκρουσης δεν αναγνωρίζουμε. Να είμαστε πιο περήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει, γιατί δεν είναι καθόλου λίγα”.

“Ζήσαμε το κόστος της αβεβαιότητας και δε χρειάζεται να το ζήσουμε ξανά”

Σε άλλη αποστροφή της ομιλίας του στον ΣΕΒ ο πρωθυπουργός σημείωσε: “Δεν χρειάζεται ειδικά σε αυτό το κοινό να θυμίσω τις περιπέτειες στις οποίες έβαλαν τον τόπο τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρυσμα και οι αυταπάτες σε μία οικονομία που ήταν στην εντατική. Σε κάποιους μπορεί να φαντάζουν μακρινά, αλλά εσείς ξέρετε καλά το κόστος της αβεβαιότητας. Το ζήσαμε και δε χρειάζεται να το ζήσουμε ξανά”.

Έφερε ως παράδειγμα τι συμβαίνει σήμερα σε κράτη με ισχυρές οικονομίες και παράδοση κυβερνήσεων συνεργασίας, όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Επισήμανε ότι υπάρχει “παντού σήμερα αβεβαιότητα και παντού συνθήματα για μεγαλύτερη φορολόγηση επιχειρήσεων” και τόνισε:

“Μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται ότι οι αλλαγές για να διατηρηθεί μία οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν. Χωρίς υποταγή στα κελεύσματα του λαϊκισμού και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό”. Προειδοποίησε άλλωστε πως: “Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα”.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στους Έλληνες βιομηχάνους

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι: “Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019”. Δήλωσε όμως ότι αυτό “δεν μπορεί να το διεκδικήσει μόνη της καμία κυβέρνηση. Είτε θα το πετύχουμε μαζί, με οδηγό την αλήθεια, τη συμμετρική ανάπτυξη και τον πατριωτισμό της ευθύνης.

Είτε θα επιστρέψουμε ξανά στη μιζέρια και στον μηδενισμό. Στην εσωστρέφεια, στη μεμψιμοιρία και στην εποχή των βροντερών συνθημάτων και της ήσσονος προσπάθειας. Σε έναν δρόμο, δηλαδή, που τον βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδό του”.

Τέλος απευθυνόμενος προς τους Έλληνες βιομήχανους σημείωσε: “Το 2016 σας ζήτησα, για πρώτη φορά, να γίνεται συμμέτοχοι σ’ αυτόν τον αγώνα. Πράγματι ανταποκριθήκατε. Οι απαιτήσεις της εποχής, ωστόσο, είναι ακόμη μεγαλύτερες. Σας καλούν να επενδύσετε τα σημαντικά, πλέον, κέρδη σας στον τόπο μας. Να ενσωματώσετε πιο αποφασιστικά τις νέες τεχνολογίες στις δραστηριότητές σας. Να αναλογιστείτε εκτός από το συμφέρον των μετόχων σας, το ρόλο σας στην κοινωνία.

Σας καλώ να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία μας με στόχο τη συλλογική πρόοδο. Για να βαδίσουμε, χωρίς καθυστερήσεις και πισωγυρίσματα, προς την Ελλάδα του 2030”.