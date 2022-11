Μητσοτάκης: "Τα περί 108ης θέσης της Ελλάδας στην ελευθερία του Τύπου είναι σ.....α"

Και στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δέχθηκε ερωτήσεις για το θέμα των υποκλοπών, κατά τη συζήτηση που είχε με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE, με τον καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics, Kevin Featherstone. Αλλά και ερώτηση από το κοινό για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα ΜΜΕ, στην οποία δεν έκρυψε την ενόχληση του.

“Δεν υπάρχει κανένα θέμα με την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Όποιος θέλει γράφει ελεύθερα στην Ελλάδα, έχουμε πολλά κανάλια που παρουσιάζουν τις θέσεις και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Υπήρχε μία αναφορά από μία μη κυβερνητική οργάνωση που κατέβασε την Ελλάδα στην 108η θέση, κάτω από δικτατορίες όπως το Τσαντ. Συγνώμη, αλλά αυτό είναι απλώς σ**** (Sorry but this is just crap)”, απάντησε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Επικαλέστηκε ότι τα 3/4 των εφημερίδων είναι κατά της κυβέρνησης και σχολίασε ότι: “Εγώ προσωπικά δεν πήγα ποτέ κανένα δημοσιογράφο στα δικαστήρια, είναι αρχή μου να μην το κάνω, αλλά ορισμένα από τα πράγματα που έχουν γραφτεί στην Ελλάδα για μένα και την οικογένειά μου αν προσπαθούσατε να τα γράψετε στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είχατε μεγάλο πρόβλημα”.

Όσον αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Μητσοτάκης διέκρινε μεταξύ των νόμιμων επισυνδέσεων, όπως η περίπτωση Ανδρουλάκη και της δράσης κακόβουλων λογισμικών, τα οποία όπως τόνισε χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες της Ευρώπης από κρατικές και μη κρατικές αρχές.

“Στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη αναγνωρίσαμε ότι παρότι ήταν νόμιμο, δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί και για αυτό άνθρωποι έφυγαν από τις δουλειές τους. Και αναγνωρίσαμε ότι υπήρχε ένα δομικό πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχαν αρκετά φίλτρα”, είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι με το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση θα πρέπει να υπογράψουν για νόμιμη επισύνδεση πολιτικού προσώπου δύο δικαστές, αλλά ως πρόσθετο φίλτρο απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Βουλής.

“Ακόμη και στη Μεγάλη Βρετανία πάντα υπάρχει ένα πολιτικό φίλτρο. Στη δική μας περίπτωση θα είναι δύο δικαστές και αντί για δύο υπουργούς, θα αποφασίζει ο Πρόεδρος της Βουλής. Δεν έχω βρει καμία καλύτερη λύση. Στην Ελλάδα ο Πρόεδρος της Βουλής, που εκλέγεται από όλη τη Βουλή, είναι ενδεχομένως πιο αντικειμενικός από έναν υπουργό”, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως κακόβουλα λογισμικά δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα, αλλά εκτίμησε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “όλοι οι συνάδελφοί μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πάντα ανησυχούν για την ασφάλεια των επικοινωνιών τους και παίρνουν μέτρα”. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα απαγορεύσει πλήρως τα κακόβουλα λογισμικά.

Στην ερώτηση δε εάν έφταιγε επομένως το σύστημα ή οι άνθρωποι, που ο ίδιος είχε διορίσει, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι: “Είναι και λάθος του συστήματος και λάθος των ανθρώπων, για αυτό αντιμετωπίζουμε και τις δύο πτυχές του προβλήματος”.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης ότι η Ελλάδα δεν κάνει pushback και υποστήριξε ότι τα διεθνή ΜΜΕ δεν είναι πάντα αντικειμενικά στο θέμα των προσφύγων και μεταναστών. Αναφέρθηκε σε μπαράζ δημοσιευμάτων σε διεθνή ΜΜΕ τον Αύγουστο για πρόσφυγες που είχαν έρθει σε ελληνική νησίδα στον Έβρο και για ένα νεκρό κοριτσάκι. Σημείωσε ότι τελικώς διαπιστώθηκε από τις ελληνικές αρχές ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν σε ελληνικό έδαφος και δεν υπήρχε νεκρό κορίτσι. “Είχαμε τόνους κακή δημοσιότητα για δύο εβδομάδες και κάποια διεθνή ΜΜΕ δεν ζήτησαν συγνώμη. Το Spiegel έκανα μεγάλο θέμα με αυτή την ιστορία. Όταν τους δώσαμε όλα τα στοιχεία, τρεις μήνες μετά κατέβασαν το θέμα, αλλά δεν είχαν τα κότσια να μας ζητήσουν συγνώμη, απλά απομάκρυναν τα δημοσιεύματα από το site τους”, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Έκανε μάλιστα λόγο για ένα “πόλεμο πληροφορίας από την πλευρά της Τουρκίας με προσεκτικά κατασκευασμένες ιστορίες για το πόσο φρικτοί είναι οι Έλληνες” και κάλεσε τα διεθνή ΜΜΕ να διασταυρώνουν τα γεγονότα.

Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε βεβαίως και για τις εκλογές του 2023, αλλά και εάν θα προτιμούσε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ή με την ακραία δεξιά.

“Η άκρα δεξιά είναι εκτός συζήτησης”, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός. Εκτίμησε πάντως ότι το 37% είναι εφικτό στις δεύτερες εκλογές και υποστήριξε την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, καθώς όπως είπε “οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα είναι ένα πολύ περίπλοκο σενάριο”.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μία κυβέρνηση, που να μπορεί να πάρει αποφάσεις γρήγορα και σχολίασε: “Βλέπω πολλούς συναδέλφους μου στην Ευρώπη να εμπλέκονται σε μακριές συζητήσεις κυβερνήσεων συνεργασίας. Όταν υπάρχει μία κρίση πιστεύω ότι είναι καλύτερα μία χώρα να κυβερνάται από μία μονοκομματική κυβέρνηση”.

