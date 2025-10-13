Μητσοτάκης: Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν είναι για “επαναστατική γυμναστική”

Η διαφύλαξη της τάξης θα παραμείνει αρμοδιότητα της Αστυνομίας, ενώ η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη θα περάσει στο υπουργείο Άμυνας, είπε ο πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Την απόφαση μεταφοράς αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας υπερασπίστηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση του σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

“Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος- είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους”, είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

“Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική, πρέπει να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να διαφυλάξουμε το χαρακτήρα του μνημείου”.

Έφερε δε ως παράδειγμα το πως η Γαλλία προστατεύει – όπως τόνισε- την Αψίδα του Θριάμβου, εκτιμώντας ότι και η Ελλάδα όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να διασφαλίσει ταυτόχρονα το δικαίωμα σε ειρηνική διαδήλωση και την προστασία μνημείων.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η διαφύλαξη της τάξης θα παραμείνει “προφανώς” αρμοδιότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου θα περάσει στο Άμυνας.

Από την πλευρά του ο κ.Τασούλας υποστήριξε ότι η συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη να αποσυνδεθεί από την πολιτική επικαιρότητα. Επικαλέστηκε ότι πρόκειται για κενοτάφιο και ότι λόγω επιθέσεων με μολότοφ στο παρελθόν η Προεδρία της Δημοκρατίας έχει παραγγείλει ειδικά φυλάκια από ανθεκτικό στη φωτιά ξύλο. Υπενθυμίζεται ότι η Προεδρική Φρουρά των στρατεύσιμων Ευζώνων έχει την ευθύνη φρούρησης του Μνημείου, αλλά όχι του χώρου μπροστά σε αυτό.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή του σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σειχ της Αιγύπτου. Τόνισε ότι η Ελλάδα θα είναι παρουσα στην υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας, την οποία χαρακτήρισε θεμέλιο λίθο για ειρήνη στη Μέση Ανατολη .

“Συνομιλούμε αξιόπιστα με όλους ως πυλώνας σταθερότητας” δήλωσε επίσης ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στην κριτική για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Ενώ δεν παρέλειψε να εγκωμιάσει το ρόλο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην επίτευξη συμφωνίας.