Ο Άγνωστος Στρατιώτης στα εσωκομματικά της ΝΔ

Ως “καψόνι” Μητσοτάκη σε Δένδια ερμήνευσαν πολλοί γαλάζιοι τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στο δεξιό ακροατήριο, αλλά και στην εσωκομματική “αρένα” της Νέας Δημοκρατίας, στοχεύει η μεταφορά αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε ειδικότερα στην κυριακάτικη ανάρτηση του στην ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι και πρόσθεσε:

“Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.”

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διότι το Σύνταγμα ορίζει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές, ενώ για τη διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας αρμόδια είναι η Αστυνομία.

Εσωκομματικά “καψόνια” και κυβερνητική αναδίπλωση

Ερμηνεύθηκε όμως και ως “καψόνι” του Μαξίμου στον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος είχε παρέμβει στην υπόθεση Ρούτσι, σε διαφορετικό μήκος κύματος από την κυβερνητική γραμμή και κυρίως από τη σκληρή ρητορική του Αδώνιδος Γεωργιάδη.

Ο κ. Δένδιας θεωρείται άλλωστε αδιαφιλονίκητο φαβορί για την ηγεσία της ΝΔ, όταν έρθει η ώρα της διαδοχής. Ενώ οι δηλώσεις του είχαν απελευθερώσει και γαλάζιους βουλευτές που διαφωνούσαν με το χειρισμό της κυβέρνησης απέναντι στον απεργό πείνας.

Από το υπουργείο Άμυνας πάντως δεν υπήρξε καμία αντίδραση ή σχόλιο για την πρωθυπουργική προαναγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες ωστόσο, στις Ένοπλες Δυνάμεις επικράτησε ενόχληση και απορία.

Εν τω μεταξύ, ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, υπενθύμιζε πως όταν ο Πάνος Καμμένου ως υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ είχε δηλώσει τον Ιούλιο του 2015, λίγες ημέρες πριν το δημοψήφισμα, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα της χώρας, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.

Για την ιστορία, ο τότε συντονιστής Εξωτερικών και Άμυνας της ΝΔ και σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, είχε κατηγορήσει τον κ.Καμμένο ως “οπαδό σοβιετικού τύπου καθεστώτων, όπου πράγματι ο Στρατός ελέγχει την εσωτερική ασφάλεια” και είχε κάνει λόγο για “βάναυση αντιδημοκρατική ομολογία”. Ενώ ο κ.Μητσοτάκης, ως βουλευτής της ΝΔ, είχε τονίσει ότι: “Την εσωτερική ασφάλεια την εγγυάται η ΕΛΑΣ”.

Μετά το σάλο και τις κατηγορίες για αντιθεσμικότητα στα όρια της συνταγματικής εκτροπής, από κυβερνητικής πλευράς έσπευδαν να διευκρινίσουν ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ. Το Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου, δηλαδή της συντήρησης και καθαριότητας.

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη ISTOCK

Από τις υποκλίσεις, στις “στρατιωτικές ασκήσεις”

Προφανώς η κυβέρνηση δεν εννοεί ότι θα σταλούν αξιωματικοί με σφουγγαρίστρες και φαντάροι για “γόπινγκ” στον Άγνωστο Στρατιώτη. Αλλά ουσιαστικά το Μαξίμου πετά στο υπουργείο Άμυνας το μπαλάκι για την απομάκρυνση του αυτοσχέδιου “μνημείου” για τα θύματα των Τεμπών μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, με τα κεριά, τα λουλούδια και τα γραμμένα με μπογιά ονόματα.

Το τελευταίο διάστημα άλλωστε φωνές εκ δεξιών έκαναν λόγο για “τσαντιροκατάσταση”. Και γενικότερα το κοινό της ΝΔ εκτιμάται ότι θεωρεί πως η εικόνα αυτή δεν συνάδει με το σεβασμό στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Επομένως η κυβέρνηση θέλει τώρα να δείξει σκληρή στάση για να ικανοποιήσει το δεξιό ακροατήριο της.

Πάντως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στις 13 Μαρτίου, μετά την ορκομωσία του κ. Τασούλα ως Προέδρου της Δημοκρατίας, είχε σταθεί για λίγη ώρα στο σημείο όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών και είχε υποκλιθεί. Αλλά η επικοινωνιακή γραμμή του Μαξίμου για τα Τέμπη έχει ξανά αλλάξει για πολλοστή φορά.

Στη νέα γραμμή της κυβέρνησης, πως τα μνημεία όπως αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη δεν είναι τόπος για “κάθε είδους διαμαρτυρία”, επέμεινε χθες ο Κωστής Χατζηδάκης. “Όποιος θέλει να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται, να διοργανώνει εκδηλώσεις έχει σχεδόν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα για να το κάνει”, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ενώ διερωτήθηκε: “Πρέπει ντε και καλά οι διαμαρτυρίες να διοργανώνονται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;”

Ο κ.Χατζηδάκης πάντως, όπως και άλλα στελέχη της ΝΔ, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός, το 2015 είχαν πάρει μέρος στις συγκεντρώσεις των “Μένουμε Ευρώπη”, οι οποίες πραγματοποιούνταν στο Σύνταγμα και μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη…

Ποιοι έχουν συναρμοδιότητα για τον Άγνωστο Στρατιώτη σήμερα και τι θα προβλέπει η ρύθμιση

Ο δε υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος (ο οποίος στο παρελθόν είχε δηλώσει πως εάν δεν ήταν μέλος της κυβέρνησης θα πήγαινε στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη απελευθερώνοντας έτσι και ψηφοφόρους της ΝΔ να συμμετέχουν) υπερασπίστηκε την απόφαση για μεταφορά αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας.

Σημείωσε ότι συναρμοδιότητα για την προστασία του μνημείου, που φιλοξενείται σε χώρο της Βουλής, έχουν τουλάχιστον τέσσερις φορείς: Η Προεδρική Φρουρά των στρατεύσιμων Ευζώνων που έχει την ευθύνη φρούρησης του Μνημείου αλλά όχι του χώρου μπροστά σε αυτό. Το Υπουργείο Πολιτισμού δια της αρμόδιας διεύθυνσης συντήρησης αρχαίων και νεότερων μνημείων. Ο δήμος Αθηναίων που έχει την αρμοδιότητα καθαριότητας του χώρου μπροστά από το μνημείο. Και η Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση των μέτρων τάξης.

Ο κ.Σκέρτσος τόνισε ότι η απόφαση του πρωθυπουργού “καταργεί τις πολλαπλές αρμοδιότητες που οδηγούν πολλές φορές σε αδράνεια και κενό αποφάσεων, όταν απειλείται η ιερότητα του χώρου, και τις μεταφέρει όλες σε έναν φορέα, που είναι το Υπ. ‘Αμυνας.” Ενώ ουσιαστικά προέβαλε το επιχείρημα πως όσοι επιθυμούν να διαδηλώσουν μπορούν να το πράξουν στο χώρο από τη λεωφόρο Αμαλίας έως την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, που όπως επικαλέστηκε “είναι πενταπλάσιος από το χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.”

Έδειξε επομένως πως με τη νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει η κυβέρνηση θα ορίσει ως χώρο προστασίας και το ίδιο το μνημείο, αλλά και τα 4.500 τμ μπροστά από αυτό και θα απαγορέψει κάθε διαδήλωση και συγκέντρωση σε αυτό. Τίθεται συνεπώς το ερώτημα εάν η κυβέρνηση θα κλείσει το χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, το οποίο πάντως επισκέπτονται καθημερινά δεκάδες τουρίστες.