Μιχάλης Κατρίνης: Για πόσο ακόμα θα ανέχεται η Ευρώπη την παράνομη κατοχή της Κύπρου;

Ο Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής και τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, γράφει στο NEWS 24/7 για το Κυπριακό, με αφορμή την επέτειο των 51 από τον Αττίλα ΙΙ και την τουρκική εισβολή.

51 χρόνια μετά τον ‘’Αττίλα’’, το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους από την Τουρκία και ανοιχτή πληγή όχι μόνο για τον Ελληνισμό, αλλά και για το διεθνές δίκαιο, τις αρχές του ΟΗΕ και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ένα «διμερές» ούτε και διακοινοτικό πρόβλημα, όπως κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν, από την στιγμή μάλιστα που η Τουρκία έχει προκαλέσει δημογραφική αλλαγή στην κατεχόμενη Κύπρο με εκτεταμένο παράνομο εποικισμό, καθιστώντας τους Τουρκοκύπριους μειονότητα στον τόπο τους.

Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ιστορικά η πολιτική δύναμη που ανέδειξε την εθνική ευθύνη της Ελλάδας έναντι του κυπριακού λαού. Το ΠΑΣΟΚ ήταν η κυβέρνησή εκείνη που επέβαλε την είσοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό. Σήμερα, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε μια λύση δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Με πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων και αποκατάσταση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αδιανόητο οι Ευρωπαίοι εταίροι να ανέχονται την ύπαρξη στρατευμάτων κατοχής σε έδαφος ευρωπαϊκού κράτους.

Για την Ελλάδα, η στήριξη της Κύπρου δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση. Είναι στρατηγική επιλογή και εθνική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, η επαναφορά μιας σύγχρονης στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου, εμπνευσμένης από το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα του Ανδρέα Παπανδρέου, αποτελεί αναγκαιότητα. Ένα δόγμα που δεν είχε επιθετικό χαρακτήρα, αλλά ενίσχυε την αποτρεπτική ισχύ του Ελληνισμού και έστελνε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι αναπόσπαστο τμήμα της ασφάλειας της Ελλάδας. Μια ανάγκη που επανέρχεται, με τις τουρκικές προκλήσεις και αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας-Κύπρου να εντείνονται.

Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε πρωτοφανείς προκλήσεις, η αναθεωρητική και επιθετική πολιτική της Τουρκίας δοκιμάζει την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών. Δεν είναι δυνατό η διεθνής κοινότητα να επιδεικνύει αποφασιστικότητα και ενότητα απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ στην περίπτωση της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο να ανέχεται επί μισό αιώνα μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η συνέπεια στις αρχές και στις αξίες δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, γιατί τότε χάνεται η αξιοπιστία και το ηθικό κύρος της διεθνούς έννομης τάξης.

Ως ΠΑΣΟΚ αναδείξαμε τη θέση ότι η σχεδιαζόμενη κοινή ευρωπαϊκή άμυνα δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει την Τουρκία, όσο αυτή παραμένει δύναμη κατοχής στην Κύπρο και διατηρεί το casus belli απέναντι στην Ελλάδα. Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν χλιαρή και καθυστερημένη, με την Τουρκία να συμμετέχει στο SAFE και να θεωρείται σημαντικός βραχίονας του ευρωπαϊκού αμυντικού μηχανισμού.

Η δίκαιη λύση του Κυπριακού αποτελεί δοκιμασία για την αποφασιστικότητα της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας. Για εμάς τους Έλληνες είναι ζήτημα εθνικής ευθύνης, διεθνούς δικαιοσύνης και υπεράσπισης αξιών που οφείλουμε να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.