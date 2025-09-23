Νέα Αριστερά: Η ΝΔ μειώνει τους φόρους των πλουσίων

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης ΝΔ εξυπηρετεί αποκλειστικά την ελίτ, ενώ στερεί πόρους από την κοινωνία και τα πιο ευάλωτα στρώματα.

«Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκει τρόπους για να μειώνει συστηματικά τους φόρους στις επιχειρήσεις και στους πλούσιους: μείωση των φόρων στα κέρδη των επιχειρήσεων, μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, μείωση του φόρου στους τόκους από εταιρικά ομόλογα, μείωση του φόρου στα μερίσματα», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Αυτές οι επιλογές αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την ταξική μεροληψία της κυβέρνησης και τη σταθερή άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι οι πλούσιοι δεν πρέπει να φορολογούνται», αναφέρει, ενώ τονίζει πως το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι πως «οι μεγαλομέτοχοι των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν εισοδήματα από μερίσματα 3,8 δισ. ευρώ και πληρώνουν για αυτά μόλις 190 εκατ. ευρώ φόρο». «Η Ελλάδα μάλιστα έχει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για μερίσματα στην Ευρώπη: στη Γερμανία ο αντίστοιχος φόρος φτάνει στο 26,38%, στην Πορτογαλία στο 28%, στην Αγγλία έως 39,35%, ενώ στην Ελλάδα μόλις 5%», προσθέτει, σχολιάζοντας πως «όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε στη ΔΕΘ μέτρα που για πάνω από το 60% της κοινωνίας δεν έχουν καμία επίδραση στη ζωή τους, ισχυριζόμενος ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχουν πόροι για να κάνει περισσότερα».

«Το κράτος χάνει έσοδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας, για τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, για τη 13η και 14η σύνταξη. Αν αυξανόταν ο συντελεστής στα μερίσματα στο 21% -μέσος όρος στην Ευρώπη- θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν 1,1 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα. Αν τα εισοδήματα των 1.500 πλουσιότερων συνολικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ -όπως φαίνεται και από το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών- φορολογούνταν ως μισθοί, το κράτος θα εισέπραττε περίπου 1,6 δισ. αντί για τα 190 εκατ. που εισπράττει σήμερα», συνεχίζει.

«Απαιτούμε δίκαιη φορολόγηση, και μέτρα που θα στηρίζουν πραγματικά όλους, όχι μόνο τους λίγους» καταλήγει η ανακοίνωση.