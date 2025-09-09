Νέα Αριστερά: Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι

Βουλευτές και βουλέυτριες της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν ερώτηση σε υπουργούς για παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων στο Πλωμάρι.

Για παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων που καταστρέφουν το Πλωμάρι, κάνουν λόγο βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς και καταθέτουν σχετική ερώτηση σε αρμόδιους υπουργούς για το ζήτημα.

Συγκεκριμένα, έπειτα από πρωτοβουλία της Θεανώ Φωτίου οι Σία Αναγνωστοπούλου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Πέτη Πέρκα, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Μερόπη Τζούφη κατέθεσαν ερώτηση στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη για τις συγκεκριμένες επενδύσεις.

Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση οι βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς, σύμφωνα με «εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες (με φωτογραφίες και συγκεκριμένα στοιχεία) καταγγελίες κατοίκων του Πλωμαρίου Λέσβου και της ευρύτερης περιοχής, εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων και φυσικά πρόσωπα Ισραηλινής εθνικότητας “επενδύουν” στο νησί σε εκτάσεις που έχουν αποκτήσει με τη golden visa, παραβιάζοντας όλους τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πολεοδομικούς, χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς νόμους:

Κλείνουν με σιδερένιες περιφράξεις τις νόμιμες διόδους πρόσβασης στη θάλασσα.

Καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και τη βλάστηση με κατασκευές που φθάνουν μέχρι το κύμα, χωρίς να τηρούν τις νόμιμες αποστάσεις δόμησης από τον αιγιαλό.

Αλλοιώνουν την παραδοσιακή μορφή των χωριών κατασκευάζοντας μαζικά νεόκτιστες κατοικίες και ανεγείροντας «φαραωνικά» συγκροτήματα airbnb σε παρθένες περιοχές.

Εσκαψαν ολόκληρη την πλαγιά του βουνού για να εγκαταστήσουν ανοικτό «τελεφερίκ πλαγιάς», για πρόσβαση των πελατών τους στην παραλία που έτσι οικειοποιούνται.

Κατασκευάζουν πάμπολλες πισίνες που υδροδοτούνται από το δίκτυο και ιδιωτικές γεωτρήσεις επιβαρύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα προκαλώντας συχνές διακοπές νερού.

Κόβουν δημοτικούς τοίχους για να ανοίξουν εισόδους στις ιδιοκτησίες τους ή ανεγείρουν ψηλούς τοίχους για περίφραξη που κλείνουν τη θέα από το δρόμο στη θάλασσα.

Μετακινούν οδικά σήματα με κίνδυνο για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Για την εξυπηρέτηση των airbnb τοποθετήθηκαν κολώνες και μετασχηματιστές μέσα στον οικισμό της Μελίντας, ακόμα και με μπουλόνια πάνω σε κορμούς ελαιόδεντρων”.

Παράλληλα, οι βουλευτές και οι βουλεύτριες της ΝΕΑΡ προσθέτουν πως «οι αρμόδιες αρχές, όλων των σχετικών Υπουργείων, δεν κάνουν κανέναν έλεγχο, ούτε ενημερώνουν την Πρωτοβουλία των 200 διαμαρτυρόμενων κατοίκων και μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τις χορηγηθείσες άδειες και τους όρους τους.

Αντίθετα, ατύπως συμβουλεύουν τους καταγγέλλοντες “να πέσουν οι τόνοι”, γιατί “οι Ισραηλινού αισθάνονται να απειλούνται” και να “περιοριστούν ο απαιτήσεις των κατοίκων”. Αντίθετα, σε όλες τις συγκεντρώσεις στην περιοχή κατά της πολιτικής Νεντανιάχου στη Γάζα παρίστανται αστυνομικοί της ΟΜΠΕ ενώ υπάρχουν συχνά περιστατικά εκφοβισμού και φωτογράφισης των διαμαρτυρόμενων κατοίκων από αγνώστους.

Δηλαδή, πρόκειται για “κράτος εν κράτει”. Διότι η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης είναι βαθιά ταξική και “το χρήμα τα καθαγιάζει όλα”. Και η περίφημη golden visa δεν επιβαρύνει απλώς τη στεγαστική κρίση, αλλά μετατρέπει νησιά και χωριά σε μια απέραντη, αντιαισθητική τουριστική υποδομή που στο μέλλον θα λειτουργήσει σε βάρος τους».

Γι αυτό, οι βουλευτές/εύτριες της Νέας Αριστεράς ερωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς:

«Αν θα δώσουν άμεσα εντολή στις τοπικές υπηρεσίες τους να κάνουν τους νόμιμους ελέγχους αρμοδιότητάς τους για διερεύνηση των καταγγελιών της τοπικής κοινωνίας περί παρανομιών και αυθαιρεσιών των επενδυτών Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή του Πλωμαρίου Λέσβου και

Αν θα σταματήσουν άμεσα τις παράνομες κατασκευές και θα επιβάλουν τις ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο».