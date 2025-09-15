Νέα Αριστερά: Πήραμε πρωτοβουλία για την αποστολή Γάζα αλλά τα κόμματα δεν στάθηκαν στο ύψος της περίστασης

Δεν ευοδώθηκε πρωτοβουλία της Νέας Αριστεράς για να στηριχθεί η ελληνική αποστολή που πλέει προς τη Γάζα.

Η Νέα Αριστερά ανέλαβε την πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει κοινό κείμενο των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τη στήριξη της ελληνικής αποστολής που αναχώρησε για τη Γάζα.

Σύμφωνα με πηγές της Πατησίων, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας, τα υπόλοιπα κόμματα “δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων” όπως τονίζεται χαρακτηριστικά.

“Για ακόμη μία φορά, επέλεξαν είτε μικροκομματικές τακτικές είτε, ακόμη χειρότερα, υποστήριξαν τη λεγόμενη “στρατηγική σχέση με το Ισραήλ”” συμπλήρωναν οι ίδιες πηγές.

Από τη Νέα Αριστερά δήλωναν ότι “θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με όρους ενότητας, αλλά και με καθαρές κουβέντες. Μπροστά σε μία γενοκτονία δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για μισόλογα ούτε για λογικές κομματικού πατριωτισμού και μικροπολιτικών επιλογών”.