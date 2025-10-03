Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα στη νέα Navtex της Τουρκίας στο Αιγαίο

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία, για αποστολή του ωκεανογραφικού “Πίρι Ρέις” στο Αιγαίο. Με αντι-Navtex απάντησε η Αθήνα.

Με αντι-Navtex απάντησε η Αθήνα σε νέα Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και η οποία πρόκειται να ενεργοποιηθεί αύριο, Σάββατο (4/10).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νέα τουρκική Navtex έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης, δηλαδή στέλνει το ωκεανογραφικό “Πίρι Ρεις” για επιστημονικές έρευνες στην επιφάνεια και όχι στον βυθό, σε τουρκική χωρική θάλασσα, αλλά και σε διεθνή ύδατα, εκεί δηλαδή που θα μπορούσε να είναι δυνητικά ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ η αρμοδιότητα γι’ αυτές τις περιοχές τόσο για έρευνα και διάσωση όσο και για την έκδοση Navtex ανήκει στην Ελλάδα.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex, με την οποία υπενθυμίζει το ποιος έχει την αρμοδιότητα στην περιοχή αυτή, δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Μένει να φανεί πλέον αν το ερευνητικό θα εξέλθει του κόλπου της Σμύρνης ή αν πρόκειται για μια ακόμη ανταλλαγή Navtex – αντι-Navtex.