Ανδρουλάκης: Δεν ζητάμε απλώς εκλογές, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια ικανή προοδευτική κυβέρνηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην εφημερίδα «Μακεδονία» για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ και για το όραμα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης που θα δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Μακεδονία» παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τα χαρτιά του για τις πολιτικές προκλήσεις της εποχής, τη στρατηγική του κόμματος απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και τις πρωτοβουλίες που σχεδιάζει για την επόμενη περίοδο. Με έμφαση στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και την ανάγκη για μια νέα προοδευτική πρόταση, ο κ. Ανδρουλάκης επιχειρεί να σκιαγραφήσει το όραμά του για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας.

Κύριε Πρόεδρε, στην ΔΕΘ πριν από λίγες ημέρες ζητήσατε εκλογές. Είναι έτοιμο το κόμμα σας για προσφυγή στις κάλπες; Έχετε θέσει σε εγρήγορση το ΠΑΣΟΚ;

Αποτελεί κοινωνική απαίτηση και εθνική αναγκαιότητα η Ελλάδα να αλλάξει πορεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στείλαμε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους πολίτες: υπάρχει εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας. Με επεξεργασμένο προγραμματικό πλαίσιο, προοδευτική κατεύθυνση και ένα νέο πολιτικό ήθος. Εμείς λοιπόν, δεν ζητάμε απλώς εκλογές· καλούμε ταυτόχρονα τους πολίτες να εμπιστευθούν μια πραγματικά ικανή προοδευτική κυβέρνηση που θα ανοίξει νέα σελίδα προοπτικής για τον τόπο.

Τι σηματοδοτεί αυτό το αίτημα για εκλογές στην αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος σας εντός κι εκτός Βουλής;

Το αίτημα για εκλογές ααποτελεί την κορύφωση της αντιπολιτευτικής μας στρατηγικής. Εντός Βουλής, έχουμε αναδείξει τις αδυναμίες και τις αποτυχίες της κυβέρνησης, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, πάντα απέναντι στα ολιγοπώλια. Εκτός Βουλής, έχουμε αναπτύξει έναν συστηματικό διάλογο με την κοινωνία σε κάθε περιφέρεια της χώρας, ακούγοντας τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών. Με αυτό τον τρόπο, διαμορφώσαμε το προγραμματικό πλαίσιο που παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επομένως, η πρόταση για εκλογές είναι η φυσική συνέπεια μιας συντεταγμένης πολιτικής διαδικασίας που ακολουθούμε πιστά.

Έχετε μιλήσει αρκετές φορές για την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πώς την οραματίζεστε εσείς αυτή την αλλαγή;

Η πολιτική αλλαγή που οραματιζόμαστε, βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνητικών πολιτικών που συνεπάγονται όξυνση των ανισοτήτων, υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας και μια επισφαλή θέση της χώρας σε ένα σκληρό γεωπολιτικό περιβάλλον. Εμείς αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για μια πατρίδα στο επίκεντρο της Ευρώπης, με μια οικονομία που στηρίζεται στην καινοτομία, την πράσινη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Θέλουμε μια Ελλάδα που επενδύει στην παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για τους πολίτες. Μια Ελλάδα για Όλους.

Γιατί οι πολίτες να δεχτούν να υπογράψουν μαζί σας αυτό το νέο συμβόλαιο αλήθειας για το οποίο μιλάτε; Γιατί να σας φέρουν στην πρώτη θέση στις εκλογές, όπως διεκδικείτε;

Διότι έχουμε αξιόπιστο και επεξεργασμένο σχέδιο. Δείχνουμε έναν δημιουργικό δρόμο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Το πρόγραμμά μας είναι η ψυχή μας. Και πάνω σε αυτό χτίζουμε γέφυρες εμπιστοσύνης με τους πολίτες, οι οποίοι έχουν απογοητευθεί από ένα σύστημα εξουσίας που νοιάζεται μόνο για την καρέκλα. Απέναντι, λοιπόν, στην αξιακή παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ χαράσσει ένα φωτεινό μονοπάτι ελπίδας για κάθε πολίτη.

Τι χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έχει το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ;

Το όραμά μας για τη χώρα θέτει τις βάσεις για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Δεν περιοριζόμαστε σε αποσπασματικά μέτρα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, όπως κάνει η κυβέρνηση· προτείνουμε σχέδιο μακράς πνοής με μεταρρυθμίσεις στο κράτος, δημογραφική αναγέννηση, νέο αναπτυξιακό μοντέλο, δίκαιο φορολογικό σύστημα, αγορά με κανόνες, ποιοτική παιδεία και Εθνικό Σύστημα Υγείας αντάξιο των αναγκών του λαού μας. Αυτό θα πει εθνική στρατηγική.

Παρουσιάσατε τις πέντε εθνικές προτεραιότητες για το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. Ποια ιεραρχείτε πρώτη και γιατί;

Παρουσιάσαμε πέντε βασικές προτεραιότητες για να κάνουμε πράξη το όραμα της Νέας Σύγκλισης με την Ευρώπη:

Δημογραφική Αναγέννηση, με σταθεροποίηση του πληθυσμού και ισόρροπη κατανομή στην περιφέρεια.

Ανθεκτική και Ανταγωνιστική Οικονομία, με ανάκαμψη της παραγωγικότητας στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δέκα χρόνια.

Άνοδος του βιοτικού επιπέδου, ώστε να φτάσει το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Μείωση αανισοτήτων και καθολική πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος, ώστε να μειωθεί η φτώχεια στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αξιοπρεπής εργασία για όλους, με δικαιότερη κατανομή πλούτου και αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ.

Όπως αντιλαμβάνεστε, ο στόχος για τη δημογραφική αναγέννηση είναι στην κυριολεξία υπαρξιακός, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τη μείωση ανισοτήτων και την αύξηση της παραγωγικότητας. Με αυτούς τους μετρήσιμους στόχους, διαμορφώνουμε ένα ολιστικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας.

Στην ομιλία σας στη ΔΕΘ αναφερθήκατε και στο προσωπικό σας αφήγημα. Θεωρείτε πως αυτό είναι το συγκριτικό σας πλεονέκτημα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς;

Πιστεύω βαθιά στην ηθική διάσταση της πολιτικής: η πολιτική είναι διαρκής αγώνας για μια κοινωνία δυνατή και μια Πολιτεία που εγγυάται την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Ο κόσμος χρειάζεται ένα διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης, στον πυρήνα του οποίου εδράζεται η συνέπεια λόγων και έργων, ο σεβασμός στο δημόσιο συμφέρον και το πραγματικό ενδιαφέρον για τη ζωή των πολιτών. Δεν χρειαζόμαστε απλώς νέο διαχειριστή εξουσίας· χρειαζόμαστε γενναία αλλαγή, πολιτική, ηθική και αξιακή — και εγώ μπορώ να την υπηρετήσω, χωρίς καμία δέσμευση απέναντι στην ολιγαρχία, διότι πολύ απλά δεν έχω «χορηγούς».

Η ΝΔ μετά την παρουσίαση του προγράμματος σας σχολίασε πως δεν αναφερθήκατε στην κοστολόγηση του ενώ έκανε λόγο για πρόγραμμα που γράφτηκε στο πόδι και πολιτικούς που μιλούν στον αέρα. Τι απαντάτε; Είναι κοστολογημένο το σχέδιο σας;

Η κριτική της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως προβλέψιμη, «σαν έτοιμη από καιρό»… Επιπλέον, δείχνει απόλυτο πανικό. Διότι εμείς παρουσιάσαμε ένα σχέδιο μακράς πνοής με κοστολογημένες παρεμβάσεις και γενναίες μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την οικονομία. Το σχέδιο μας άλλωστε, είναι συγκρίσιμο με το κόστος των μέτρων που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση για το 2026 και 2027, και τα οποία πλησιάζουν τα 2,5 δισ. ευρώ. Η μεγάλη διαφορά όμως, έγκειται στο ότι το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο δεν το κατάρτισαν εταιρείες συμβούλων και επικοινωνιολόγοι, αλλά η ίδια η κοινωνία.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά όσους συμμετείχαν στις περιφερειακές μας συνδιασκέψεις σε όλη την Ελλάδα, τα μέλη των Τομέων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ που εργάστηκαν σκληρά και φυσικά, τους βουλευτές μας.

Χρεώνετε στη ΝΔ συνολική αποτυχία στη διακυβέρνησης της χώρας;

Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση των χαμένων ευκαιριών. Η αποτυχία της είναι ορατή στην καθημερινή ζωή των πολιτών: υποχωρεί η ποιότητα των θεσμών, τα εισοδήματα εξανεμίζονται από την ακρίβεια και τα καρτέλ, ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Οι κερδισμένοι είναι λίγοι και ισχυροί· η πλειονότητα της κοινωνίας βλέπει τα χρήματα να τελειώνουν από τις 20 του μήνα. Όλοι οι δείκτες της Eurostat, αυτό επισημαίνουν. Δεύτεροι από το τέλος στην αγοραστική δύναμη και πρωταθλητές στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Πόσο ακόμα μπορεί να συνεχιστεί η διαρκής υστέρηση; Απέναντι λοιπόν στην αδικία, εμείς προτάσσουμε μια χώρα που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε κάθε πολίτη.

Θεωρείτε κ. Πρόεδρε ότι με την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική η χώρα οδηγείται σε νέα κρίση που ενδέχεται να φέρει νέα μνημόνια;

Ας μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξαναρίξει τη χώρα στα βράχια. Η «θωρακισμένη οικονομία» του 2008 αποδείχθηκε σαθρή, και η σημερινή κατάσταση της οικονομίας παραμένει εξαρτημένη από την κατανάλωση, με μεγάλο και επίμονο εμπορικό έλλειμμα και έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης είτε διατέθηκαν σε έργα χαμηλής προστιθέμενης αξίας είτε κατέληξαν σε λίγα ισχυρά συμφέροντα. Το δυνητικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξάνεται μόλις 1% την επόμενη δεκαετία — η πιο παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης. Γι’ αυτό χρειάζεται, το γρηγορότερο δυνατό, αλλαγή πορείας.

«Η Ελλάδα δεν πωλείται! Δεν θα γίνουμε νοικάρηδες των ξένων στον τόπο μας» είπατε πριν μια βδομάδα τονίζοντας ότι το δικό σας πρόγραμμα στοχεύει σε παραγωγικές επενδύσεις. Πιστεύετε πως με την πολιτική της ΝΔ επιτυγχάνεται αφελληνισμός της χώρας;

Ανάπτυξη για εμάς σημαίνει πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, όχι κερδοσκοπία στο real estate. Όταν ένα στα δύο ευρώ των ξένων άμεσων επενδύσεων κατευθύνεται στα ακίνητα και στις εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων, για ποιες παραγωγικές επενδύσεις μιλάμε; Τα έξι χρόνια κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας συνοδεύτηκαν από αύξηση των ενοικίων πάνω από 50%. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πλήρη κατάργηση της Golden Visa σε παραμεθόριες περιοχές και αναθεώρηση του μέτρου συνολικά, με αυστηρούς ελέγχους στις μεταβιβάσεις ακινήτων σε ευαίσθητες περιοχές για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: ανάπτυξη σημαίνει πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις -όχι αφελληνισμός της οικονομίας. Η Ελλάδα δεν πωλείται. Οι επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη μας έκαναν ξένους στον τόπο μας.

Από τη ΔΕΘ επαναλάβατε γι’ άλλη μια φορά τον στόχο για πρωτιά. Τονίσατε μάλιστα ότι όποιος συμφωνεί με το πρόγραμμα που παρουσιάσατε είναι ευπρόσδεκτος να συζητήσετε. Με τα σημερινά δεδομένα ποιους αποκλείετε από το προσκλητήριο σας και με ποιους θα μπορούσατε να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι για την εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση που περιγράφετε;

Με το ΠΑΣΟΚ, η χώρα δεν διαθέτει μόνο σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και την αξιόπιστη επιλογή για την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση. Είμαστε οι εγγυητές της πολιτικής αλλαγής απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Επειδή όμως ο προοδευτικός κόσμος έχει διαψευστεί οικτρά τα τελευταία δέκα χρόνια, οφείλουμε να είμαστε πολύ σοβαροί και να επενδύουμε στην αξιοπιστία. Όλα στο φως! Τι σημαίνει αυτό; Ό,τι λέμε στις προγραμματικές μας θέσεις ως αντιπολίτευση, το κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση. Χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς σε κρίσιμα ζητήματα όπως: Διαφάνεια και αξιοκρατία στο κράτος με νέο ΑΣΕΠ, τέλος στο πάρτι μετακλητών και των απευθείας αναθέσεων, προστασία της πρώτης κατοικίας και έλεγχο της ασυδοσίας των funds και των servicers, συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να λάβει ο κόσμος της εργασίας το μέρισμα που του αναλογεί, 120 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα επίδικα που απασχολούν την κοινωνία και δεν θα κάνουμε πίσω, έως ότου τα υλοποιήσουμε. Από εκεί και πέρα, τον λόγο έχει ο λαός, ο οποίος θα διαμορφώσει τους τελικούς συσχετισμούς.

Η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί. Η απάντηση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή ή ελληνική και προς ποια κατεύθυνση θα επενδύσετε εσείς; Δεδομένης και της σκληρής κριτικής που κάνετε στην κυβέρνηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να διεξάγεται, αλλά χωρίς αυταπάτες. Επίσης, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείχνει ανοχή στον τουρκικό αναθεωρητισμό ούτε, πολύ περισσότερο, να εμφανίζει τον κ. Ερντογάν ως ισότιμο εταίρο στη νέα αμυντική αρχιτεκτονική της. Μιλάμε για τον ηγέτη μιας χώρας που κατέχει τμήμα κράτους-μέλους, της Κύπρου, και απειλεί την Ελλάδα με casus belli. Ε, όχι! Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Κι αναρωτιέμαι: πού είναι τελικά η «θαρραλέα εξωτερική πολιτική» που διαφημίζει η κυβέρνηση; Στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που ήρθε κατόπιν καταδίκης από το Δικαστήριο της ΕΕ; Στα θαλάσσια πάρκα που χαράσσονται μόνο σε περιοχές που δεν ενοχλούν την Άγκυρα; Στο υποθαλάσσιο καλώδιο με την Κύπρο που δεν προχωρά; Ή στα θαλάσσια οικόπεδα που προκηρύχθηκαν με χρόνια καθυστέρηση, πάνω στις βάσεις που θέσαμε εμείς από το 2011;

Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει τι σημαίνει εθνική στρατηγική: πετύχαμε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό, μια ιστορική εθνική επιτυχία. Τι δείχνει αυτό; Πως όταν κάνεις τέτοιου είδους στρατηγικές επιλογές, κερδίζεις για την πατρίδα.

Σε επίπεδο Θεσσαλονίκης ποιες είναι οι προτεραιότητες του κόμματός σας; Επενδύετε στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας;

Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει υπόδειγμα καινοτομίας, πολιτισμού και πράσινης ανάπτυξης, αλλά χρειάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική. Στο ΠΑΣΟΚ δεσμευόμαστε να δώσουμε έμφαση στη δυτική Θεσσαλονίκη, με έργα υποδομής, σύνδεση με το λιμάνι και νέο κέντρο logistics, ώστε η πόλη να αναπτυχθεί ισόρροπα. Στα ανατολικά απαιτούνται κανόνες που συνδυάζουν οικιστική ανάπτυξη και βιωσιμότητα, προτεραιότητα για την καθημερινότητα του πολίτη. Το Μητροπολιτικό Πλέγμα και το Ενιαίο Παραλιακό Μέτωπο θα ενώσουν την πόλη, ενώ ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο θα δημιουργήσει έναν πνεύμονα πρασίνου. Με σύγχρονη εκθεσιακή και συνεδριακή δραστηριότητα και μια ΔΕΘ που ανήκει στους φορείς της πόλης, η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει πραγματικό κέντρο των Βαλκανίων. Η κυβέρνηση έχασε πολύτιμο χρόνο· χρειάζεται πολιτική αλλαγή που θα κάνει πράξη όλα αυτά τα έργα.