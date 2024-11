Νίκος Ανδρουλάκης: Μην ασχολείστε με τα “όχι” του ΠΑΣΟΚ, ασχοληθείτε με τα προβλήματα της χώρας

Απαντήσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα στην Βουλή από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Απαίτησε επαναφορά των ΣΣΕ και υπαγωγή των υγειονομικών στα «βαρέα και ανθυγιεινά»

Επίθεση σε όλα τα μέτωπα απεύθυνε προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης παρεμβαίνοντας σήμερα στην Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Έδωσε παράλληλα απαντήσεις στις κατηγορίες που είχε απευθύνει νωρίτερα το πρωϊ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως το ΠΑΣΟΚ δεν ανέχεται τις λογικές “take it or leave it” που θέλει να επιβάλλει το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για απουσία οράματος και δυνατότητας πραγματικών μεταρρυθμίσεων τονίζοντας πως “δεν μπορείτε να υλοποιήσετε κανένα έργο μακράς πνοής” αλλά “συνεχώς έχετε μόνον ένα σχέδιο: Να βαφτίζετε τα μπαλώματα ως μεταρρυθμίσεις”. Επισήμανε πως “η κυβέρνηση προχωρά χωρίς κοινωνικές προτεραιότητες” και έτσι “αυτό που μένει είναι τα μεγάλα προβλήματα, τα άλυτα αλλά και αυτά που δημιουργείτε”. Όπως σχολίασε μάλιστα “γι αυτό οι πολίτες στρέφουν την προσοχή τους στην παράταξή μας”.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε απαντήσεις στις κατηγορίες που απεύθυνε στην πρωινή ομιλία του στην Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αρνείται να ψηφίσει κυβερνητικά νομοσχέδια.

Όπως είπε ο “αντί να ασχολείστε με τα όχι του ΠΑΣΟΚ ασχοληθείτε με τα προβλήματα της χώρας“. Αναρωτήθηκε μάλιστα ρητορικά “τι θέλατε να πούμε ναι στην κατάρρευση του ΕΣΥ” ή “στην παρακμή των θεσμών και στις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές;”. Τόνισε πως “ένα όχι μεγαλοπρεπές λέμε γιατί δεν αξίζει αυτό στον ελληνικό λαό”. Επισήμανε μάλιστα πως η κυβέρνηση απαιτεί την συναίνεση δίχως να διαβουλεύεται. Τονίζοντας πως “αν θέλετε συναίνεση θα υπάρχει διαβούλευση. Take it or leave it δεν περνάει στο ΠΑΣΟΚ”. Είπε επίσης προς τα κυβερνητικά έδρανα πως “είστε η χειρότερη εκδοχή του λαϊκισμού. Γι αυτό όχι σε εμάς μαθήματα κ.κ της Νέας Δημοκρατίας”.

Ειδική αναφορά έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα θέματα της υγείας. Επισήμανε ότι “ο ελληνικός λαός πληρώνει τις δεύτερες μεγαλύτερες δαπάνες για την υγεία του“, τονίζοντας πως απαιτεί “ένα σύστημα υγείας που να μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες”. Όμως η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την απαίτηση αφού “δεν υπάρχει βούληση για τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ”.

Μάλιστα εστίασε στην τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε πως “αν σας ενδιέφερε η ανάπτυξη του θα είχατε κάνει δεκτή την τροπολογία μας” που “σκοπό έχει να αναγνωρίσει τον κίνδυνο της εργασίας”. Τόνισε πως “μόνον έτσι θα διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίες”. Επισήμανε πως “την τροπολογία την καταθέσαμε πρώτοι αλλά την έχετε απορρίψει παρά πολλές φορές κρατώντας στο συρτάρι το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη που προτείνει την υπαγωγή των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά“.

Παράλληλα απάντησε στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σύμφωνα με την οποία εφόσον γίνει αποδεκτή η τροπολογία 6.500 γιατροί θα βγουν άμεσα στην σύνταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για “παροιμιώδες επιχείρημα του Κ.Μητσοτάκη” λέγοντας: “Δεν τον ενημέρωσε κανείς ότι απαιτούνται 12 χρόνια ασφάλισης για να θεμελιώσει κανείς δικαίωμα συνταξιοδότησης;”. Επισήμανε πως “η μόνη επιβάρυνσή είναι το 2% του μισθού” ενώ αντίστοιχα “θα έρθουν αυξημένες εισφορές των υγειονομικών που θα ενισχύσουν το σύστημα”.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Τόνισε ότι ο μισθός στην Ελλάδα δεν συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αφού αυτό που συμβαίνει “δεν ονομάζεται σύγκλιση αλλά απόκλιση με την υπογραφή της Ν.Δ και του Κυριάκου Μητσοτάκη”. Τόνισε πως “έχετε αποτύχει παταγωδώς” μια και “21.000 ευρώ απέχει ο μέσος μισθός από το μέσο ευρωπαϊκό”. Τόνισε επίσης ότι “το πρώτο 3μηνο του 2024 το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά 2,2%. Ως συνέπεια του πληθωρισμού”.

Κάλεσε την κυβέρνηση λέγοντας “να αφήσετε τους αλγορίθμούς και να υιοθετήσετε την δική μας πρόταση για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας”. Επισημαίνοντας επίσης πως “η χώρα παραμένει ουραγός στην κάλυψη εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας” ενώ “αυτή η διαδικασία είναι ο μόνος τρόπος για την αύξηση του μέσου μισθού”.

Με αφορμή αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για έναν “ευρύ διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τις υγιείς πολιτικές δυνάμεις” προκειμένου “να συγκροτήσουμε ένα σχέδιο ελπίδας για τον ελληνικό λαό” και “αυτό θα είναι το κυβερνητικό σχέδιο της επόμενης κυβέρνησης της χώρας”.