Νίκος Ειρηνάκης: "Η κρισιακή συνθήκη είναι διαρκής"

Το συνέδριο με θέμα «Αναζητώντας τον Άλλο Δρόμο: Στρατηγικές Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» διοργανώνεται από τον Όμιλο ΜΕΤΑΒΑΣΗ για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, και το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή.

Πραγματοποιείται στον χώρο του Eteron (Λεωκορίου 38-40, Ψυρρή) μέχρι την Κυριακή 29 Ιανουαρίου.

Παρακάτω η ομιλία του επιστημονικού διευθυντή του Ινστιτούτου ΕΝΑ, Νίκου Ειρηνάκη

Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε το Eteron για την φιλοξενία και την ουσιαστική συνεργασία για να πραγματωθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Επί της ουσίας θεωρώ πολύ κομβικού τύπου αυτές τις συνεργασίες, δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για περαιτέρω συνεργασίες και άνοιγμα προς άλλους φορείς του βαθύτερου χώρου που κινούμαστε. Κι αυτό επειδή μόνο με συνέργειες μπορείς να δημιουργήσεις τον πλουραλισμό και εν τέλει τις πιο στοχευμένες θεωρίες και πρακτικές που είναι αναγκαίες αυτή τη στιγμή.

Θα ήθελα να θέσω το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο αποφασίσαμε ότι έχει σημασία να προχωρήσουμε στην πρωτοβουλία του συνεδρίου και πως αυτό συνδέεται με το σκεπτικό για το πώς συνεχίζουμε από εδώ και πέρα στο νέο έτος που έχει ήδη ξεκινήσει με έναν ενδιαφέροντα τρόπο – αν όχι επεισοδιακά.

Ένα ερώτημα που μου έγινε από πολλούς φίλους πριν έρθω εδώ ήταν πώς συνδέεται ο τίτλος του συνεδρίου με τις θεματικές; Ποια είναι η στόχευση του συνεδρίου; Αυτή η ιδιαίτερη πολυμορφικότητα που έχει η κρισιακή συνθήκη που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Προφανώς είναι η περιβαλλοντική κρίση, η οποία επιμένει και επιδεινώνεται, είναι η κοινωνικο-οικονομική κρίση, είναι η πανδημική κρίση που βιώσαμε, το προσφυγικό-μεταναστευτικό σε όλο αυτό το εύρος και βάθος που έχει, η ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό που συνεδιητοποιούμε είναι κάτι πρωτόγνωρο στην εποχή μας, στην αυγή του 21ου αιώνα. Η κρισιακή συνθήκη είναι διαρκής, χωρίς φάσματα, πολυμορφική και πολυδιάστατη. Άρα στην ουσία μπορεί να συνδεθεί και με άλλες μεγάλες προκλήσεις της εποχής όπως είναι η μετάβαση στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και κυρίως στο πεδίο της ψηφιακής πραγματικότητας. Μέσα σε αυτό το πεδίο λοιπόν, εφόσον οι διαπιστώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τουλάχιστον σε ένα επίπεδο κοινός τόπος, το ερώτημα είναι πως περνάς σε αυτές τις προκλήσεις;

Ποιες πολιτικές μπορούν να απαντήσουν ουσιωδώς σε κάθε κρίση; Για να απαντήσουμε σε αυτό χρειάζεται προφανώς ανανέωση της θεωρίας αλλά και απόλυτη κοινωνική γείωση και ταύτιση στο πεδίο της πρακτικής. Άρα ξεκινάς από το πως μπορείς να εκφράσεις ή να επανανοηματοδοτήσεις ή να εμπλουτίσεις αξίες που πιάνουν τις λεπτές αποχρώσεις των μεγάλων προκλήσεων στο σήμερα. Από εκεί θα προκύψουν ιδέες που θεωρείς ότι μπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον μετασχηματισμό και μετά βέβαια πως αυτές θα μεταφραστούν σε ουσιαστικές πρακτικές.

Σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο λοιπόν εντάσσεται η ιδέα του συνεδρίου και της συνεργασίας μας, «Αναζητώντας τον Άλλο Δρόμο». Αναζητάμε νέες προτάσεις, πέραν από τις διαπιστώσεις και τις απαντήσεις που προσδοκούμε σε συλλογικό επίπεδο. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι αυτός ο άλλος δρόμος αποτελεί πλέον όχι κάποιου είδους μονόδρομο ή TINA (σ.σ. There Is No Alternative) αλλά τη βασική δίοδο προς τη διέξοδο αυτής της κρισιακής συνθήκης.

