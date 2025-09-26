Ντόρα Μπακογιάννη για Παύλο: Για μας είναι πάντα εδώ

Με μία φωτογραφία με τον σύζυγό της, Παύλο Μπακογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, πριν 36 χρόνια, τίμησε τη μνήμη του η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.

Τριάντα έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή (26/9), από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Η οικογένειά του, η σύζυγός του Ντόρα, ο γιος του Κώστας, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησαν τη μνήμη του με αναρτήσεις τους στα social media και συγκινητικά μηνύματα για τον χαμό του.

«Για μας είναι πάντα εδώ! Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού» αναφέρει η Ντόρα Μπακογιάννη.

