Ο Adam Tooze τον Απρίλιο στους Δελφούς

Ο Adam Tooze, ένας από τους πιο επιδραστικούς διανοητές της εποχή μας, έρχεται στην Ελλάδα τον Απρίλιο καλεσμένος του Eteron - Ινστιτούτο για την έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή.

Θα βρεθεί στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο και θα συζητήσει με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, Διευθυντή του Ινστιτούτου, σχετικά με την αναζήτηση ενός νέου παραδείγματος οικονομικής δικαιοσύνης σε ταραχώδεις καιρούς.

Ο Adam Tooze, διδάσκει Σύγχρονη Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, κατέχοντας την έδρα Shelby Cullom Davis και είναι διευθυντής του European Institute του ίδιου Πανεπιστημίου, ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Cambridge και του Yale. Έχει χαρακτηριστεί από το περιοδικό Foreign Policy ως ένας από τους κορυφαίους διεθνώς διανοητές της δεκαετίας.

Για το τελευταίο του βιβλίο “Shutdown: How Covid Shook the World’s Economy” που κυκλοφόρησε το 2021, ο Economist έγραψε ότι ο “Tooze επιδεικνύει μια αξιοθαύμαστη ικανότητα να χειρίζεται την λεπτομέρεια. Και η έκταση που καλύπτει είναι εξαιρετικά ευρεία. Πρόκειται για μία πραγματικά αληθινή εικόνα του παγκόσμιου αντίκτυπου της κρίσης”.

Το βιβλίο του “Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World” που κυκλοφόρησε το 2018 έχει θεωρηθεί ως μία από τις καλύτερες αναλύσεις της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης και έχει γίνει το βασικό σημείο αναφοράς.

Τα δύο τελευταία του βιβλία, Shutdown και Crashed, θα κυκλοφορήσουν στα ελληνικά από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, το Crashed θα κυκλοφορήσει μετά το Πάσχα με τίτλο "Πολιτική οικονομία μιας κατάρρευσης".

Αρθρογραφεί και έχει δώσει πλήθος συνεντεύξεων από τους Financial Times, τους New York Times, τον Guardian, το Foreign Policy, την Zeit, τον Spiegel, την Sueddeutsche Zeitung μέχρι το New Left Review, το Jacobin και το Dissent.

Με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία αρθρογραφεί και σχολιάζει εκτεταμένα τις εξελίξεις σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, αναλύοντας πως αλλάζει ο κόσμος μας μέσα από την επιτάχυνση της ιστορίας.​

Το Chartbook που δημοσιεύει τακτικά με την μορφή newsletter, έχει δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους και αποτελεί επιδραστικό σημείο αναφοράς για την κατανόηση των διεθνών εξελίξεων.

