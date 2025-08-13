Ο Άδωνις Γεωργιάδης βάζει το “Εγώ” του πάνω από το ΕΣΥ

Νευρικότητα του υπουργού Υγείας τα τελευταία 24ωρα. Καταφεύγει στον… «κομμουνιστικό κίνδυνο», απειλώντας με ποινικές διώξεις τους συλλόγους εργαζομένων στα νοσοκομεία.

Μια αξιοπρόσεκτη έως… παράξενη συμπεριφορά επιδεικνύει τα τελευταία 24ωρα (από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας έως σήμερα) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αποκορύφωμα η χθεσινοβραδινή του ανακοίνωσή με την οποία μοιάζει να επιθυμεί «γενικευμένο πόλεμο» με την Αριστερά στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων!

Διώξεις

Είναι γνωστή η αντιπαράθεσή του υπουργού Υγείας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των γιατρών και των νοσοκομειακών από τις 4 Ιανουαρίου του 2024, οπότε ανέλαβε το χαρτοφυλάκιό του.

Τα σωματεία στα νοσοκομεία θεωρούν ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης (και συνολικά η κυβέρνηση) προωθεί μια πολιτική υποβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) προς όφελος των ιδιωτών επενδυτών στον χώρο. Η ηγεσία του υπουργείου ανταπαντά υποστηρίζοντας ότι προωθεί τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία μόνιμη «κόντρα».

Όπως δείχνει όμως η τελευταία ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, επιθυμεί τη μεταφορά αυτής της αντιπαράθεσης στα δικαστήρια. Με στόχο τις ποινικές διώξεις των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των γιατρών και εργαζομένων στα νοσοκομεία. Αυτά ενώ τα τελευταία χρόνια οι νοσοκομειακοί καταγγέλλουν συνεχώς προσπάθειες – διοικητικού χαρακτήρα κυρίως – διώξεων συνδικαλιστών.

Με αφορμή ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», ο υπουργός Υγείας φαίνεται πως επιθυμεί η αντιπαράθεση αυτή να οξυνθεί. Έτσι, αφού επισημαίνει ότι οι καταγγελίες των εργαζομένων για μεταφορά ασθενών από το δημόσιο νοσοκομείο σε ιδιωτικά δεν ευσταθούν, απειλεί με ποινικές διώξεις.

Υποστηρίζει χαρακτηριστικά πως «προειδοποιώ τους πάντες ότι είναι άλλο να έχουν συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, δικαίωμά τους, άλλο μετά δόλου να συκοφαντούν το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Η συκοφαντία είναι παράνομη πράξη και οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ».

Μάλιστα, η προειδοποίηση δεν φαίνεται να απευθύνεται αποκλειστικά στον Σύλλογο Εργαζομένων στον «Άγιο Σάββα» αλλά συνολικά στους συλλόγους που… εκλέγουν διοικήσεις από τον χώρο της Αριστεράς. Όπως σημειώνεται νωρίτερα στην ίδια ανάρτηση «όλοι οι αριστεροκρατούμενοι σύλλογοι πολεμούν μετά μανίας τα διάφορα έργα ανακαίνισης των Νοσοκομείων».

Περιχαράκωση

Και μόνον η χρήση του όρου «αριστεροκρατούμενοι» για συνδικαλιστικές ηγεσίες που έχουν προκύψει από εκλογικές διαδικασίες, δείχνει πως ο Άδωνις Γεωργιάδης καταφεύγει σε μια ρητορική που ανακύπτει από το πολιτικό του παρελθόν (είναι γνωστό ότι έχει θητεύσει στον χώρο της άκροδεξιάς). Ο

υπουργός σχεδόν επικαλείται τον…. «κομμουνιστικό κίνδυνο» στο χώρο της δημόσιας υγείας, προαναγγέλλοντας ποινικές διώξεις και πιθανότατα απολύσεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.

Αυτά σε μία περίοδο που ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει ένα δημόσιο προφίλ ιδιαίτερα ανήσυχο και εκνευρισμένο. Είναι γνωστή η πληθωρική παρουσία του υπουργού Υγείας τόσο στα ηλεκτρονικά όσο και τα ψηφιακά μέσα καθώς και η έντονη δραστηριότητα του στα social media.

Τα τελευταία 24ωρα, όμως, φαίνεται να έχει ακόμη μεγαλύτερο «ζήλο». Είτε σχολιάζοντας «επί παντός του επιστητού», είτε «απαντώντας» σε αρθρογραφία, είτε ενισχύοντας τα πολιτικά εκείνα χαρακτηριστικά του που τον κάνουν συμβατό με ένα συγκεκριμένο τμήμα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνολική εικόνα που παρουσιάζει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι συμβατή με αυτή ενός υπουργού Υγείας, αλλά με ένα πολιτικό στέλεχος που αγωνιά να «περιχαρακωθεί» και να «σταθεροποιήσει» την πολιτική του παρουσία, εμφανιζόμενος ως ένα πρόσωπο που «το πολεμά» ο χώρος της Αριστεράς.

Επί της ουσίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης δείχνει να… βάζει το (πολιτικό) «Εγώ» του, πάνω από το Ε.Σ.Υ, εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία προκειμένου να «ενισχύσει τις μετοχές του» στον ευρύτερο χώρο της συντηρητικής παράταξης.