Ο αγιασμός στη Βουλή για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου σε φωτογραφίες

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο καθιερωμένος αγιασμός στη Βουλή για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Με την καθιερωμένη τελετή αγιασμού ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα (06/10) οι εργασίες της Γ’ Συνόδου της Κ’ Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.

Στις 11:00 πμ, ανακοινώθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου, και έτσι εισερχόμαστε στο τρίτο έτος της εικοστής κοινοβουλευτικής περιόδου, που άρχισε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Επίσης, εκλέχτηκαν από την Ολομέλεια, οι κοσμήτορες και γραμματείς της Βουλής, της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κοσμήτορες εκλέχτηκαν:

Ο Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης και ο Ξενοφών Μπαραλιάκος από τη ΝΔ με 223 ψήφους υπέρ και 17 “παρών” και η Αικατερίνη Καζάνη από το ΠΑΣΟΚ με 222 ψήφους υπέρ και 17 “παρών”.

Γραμματείς:

Οι Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μαρία-Νεφέλη Χατζηϊωαννίδου, Γιώργος Βρεττάκος και Σπυρίδων Κουλκουδίνας, από τη ΝΔ, με 223 ψήφους υπέρ και 17 “παρών” και Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και Μιλτιάδης Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ) με 222 ψήφους υπέρ και 17 “παρών”.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο Αρχιεπισκοπος Ιερωνυμος και μελη της Ιερας Συνοδου τελεσαν τον Αγιασμο στο Ελληνικο Κοινοβουλιο για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. (ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ)

