Ο Χάρης Θεοχάρης σχολιάζει την τουριστική "καμπάνια" του Μάτζικ Τζόνσον για την Ελλάδα

Τις τελευταίες ημέρες χρήστες των social media από όλον τον κόσμο βλέπουν εικόνες από την Κέρκυρα, αφού ο παλαίμαχος θρύλος του ΝΒΑ και των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον, βρίσκεται εκεί από την Πέμπτη (24/06) και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το νησί.

Φυσικά, η δημοσίευση φωτογραφιών των νησιών μας από τον θρύλο του NBA αποτελεί σημαντική διαφήμιση για τον τουρισμό της Ελλάδας, κάτι που δεν άφησαν ασχολίαστο οι χρήστες του twitter. Ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, δεν έμεινε εκτός κουβέντας.

Σε ανάρτηση χρήστη που αναφέρει με μια δόση χιούμορ ότι ο Μάτζικ Τζόνσον έχει κάνει καλύτερη καμπάνια τουρισμού για την Ελλάδα απ' ότι το υπουργείο Τουρισμού, ο Χάρης Θεοχάρης από τον προσωπικό του λογαριασμό έδωσε την εξής απάντηση: "Σωστή καταρχάς σκέψη. Δεν είναι όμως άσχετο με τις ενέργειες του υπουργείου πως ο Μάτζικ Τζόνσον βρίσκεται φέτος στην Ελλάδα".

Δείτε την καμπάνια του ΕΟΤ για την τουριστική σεζόν του 2021 με σλόγκαν «All you want is Greece»:

