Ο Δένδιας παρομοιάζει τον Φιντάν με πρωτοετή διπλωμάτη

Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Νίκου Δένδια στον Χακάν Φιντάν για τις δηλώσεις του ότι «όποτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βγαίνει πάντα μια δήλωση του Δένδια», την οποία –όπως είπε– χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να δείχνουν στον ελληνικό λαό μια «υπαρκτή τουρκική απειλή».

Μια ιδιαίτερα σκληρή, και σε ειρωνικό τόνο, απάντηση επεφύλασσε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τις προσβλητικές δηλώσεις του τελευταίου.

Από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη λύπη του για τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, τις οποίες χαρακτήρισε «καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς».

Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, «παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών».

Αναλυτικά η απάντηση του Νίκου Δένδια

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Fidan, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Οι δηλώσεις Φιντάν

Σημειώνεται πως, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στράφηκε μεταξύ άλλων κατά των Ελλήνων πολιτικών, λέγοντας ότι «ο φόβος δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους, τους οδηγεί σε συνεχή πανικό» και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Νίκο Δένδια, για τον οποίο ισχυρίζεται ότι «κάθε φορά που έχει πρόβλημα, κάνει συνεχώς δηλώσεις κατά της Τουρκίας» τις οποίες -σύμφωνα με τον ίδιο- χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να δείχνουν στον ελληνικό λαό μια «υπαρκτή τουρκική απειλή».

«Στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τα θέματα που αφορούν την Τουρκία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι σαν μια πολιτική ασπιρίνη: αν έχεις πρόβλημα, φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο» πρόσθεσε, κάνοντας μάλιστα αναφορά στον Πάβλοφ και τη θεωρία της εξαρτημένης αντίδρασης. «Με το άκουσμα της Τουρκίας, στην ελληνική πολιτική σκηνή ενεργοποιείται ένα αντανακλαστικό που πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεραστεί».

Ο Τούρκος υπουργός δεν δίστασε να ανεβάσει τους τόνους, κατηγορώντας την Αθήνα για «φθηνή πολιτική» που –όπως είπε– εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

«Ελπίζουμε πως η ελληνική πολιτική θα φτάσει κάποτε στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε αντιπαράθεση μαζί τους, δεν διστάζουμε να απαντήσουμε. Ξέρουμε τι έχουν κάνει στο παρελθόν, με ποιους συμμάχους προσπάθησαν να πολιορκήσουν την Τουρκία, και λάβαμε τα μέτρα μας» τόνισε.

Η απάντηση Γεραπετρίτη

Απάντηση στις παραπάνω δηλώσεις έδωσε νωρίτερα και ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η Ελλάδα «ούτε φοβικά σύνδρομα έχει ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία». Τόνισε, δε, πως «δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν».

Σύμφωνα με τον ίδιο «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Αναλυτικά:

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.

Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».