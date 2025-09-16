Ο Γεωργιάδης καλωσόρισε στη ΝΔ τον Λοβέρδο – “Μεγάλη μέρα χαράς”

Με ανάρτησή του στα social media, ο Άδωνις Γεωργιάδης καλωσόρισε στη Νέα Δημοκρατία τον “αδελφικό του φίλο”, Ανδρέα Λοβέρδο.

Μέρα μεγάλης χαράς χαρακτήρισε τη σημερινή ο Άδωνις Γεωργιάδης και καλωσόρισε στη Νέα Δημοκρατία τον αδελφικό του φίλο, Ανδρέα Λοβέρδο, λίγες ώρες μετά την προσχώρηση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ στην ΝΔ.

Ο υπουργός Υγείας, με ανάρτησή του στο X, χαιρέτισε την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία και τον καλωσόρισε “στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα“. “Ανδρέα καλωσήρθες”, κατέληξε στην ανάρτησή του ο υπουργός.